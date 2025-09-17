본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전도시공사, 돌봄 필요한 아동 위해 '빵나눔 봉사활동' 펼쳐

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.17 14:33

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

직원 25명 참여 200개 빵 만들어 전달

사진=대전도시공사 제공

사진=대전도시공사 제공

AD
원본보기 아이콘

대전도시공사가 돌봄이 필요한 아동을 위해 '빵 나눔 봉사활동'을 펼쳤다.


공사는 지난 12일 대한적십자사 대전세종지사에서 '사랑의 빵 나눔 봉사활동'을 진행했다. 이날 행사에는 공사 직원 25명이 참여해 200개의 빵을 만들고 정성껏 포장해 대전광역시아동복지협회에 전달했다.

이번 봉사활동은 지역사회의 돌봄이 필요한 아동에게 따뜻한 온정을 전하고, 봉사에 참여한 직원들은 서로 협력해 반죽하고 포장하며 자연스럽게 소통하는 시간을 가졌다.


사진=대전도시공사 제공

사진=대전도시공사 제공

원본보기 아이콘

정국영 대전도시공사 사장은 "이번 봉사활동을 통해 아이들에게 따뜻한 마음을 전할 수 있어 의미가 크다"며 "앞으로도 지역 아동과 함께 성장해 나가는 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 밝혔다.


한편, 공사는 지역 아동일시보호시설 '새론'에 대한 후원, 초록우산 나눔 마라톤 기부 등 지역 아동을 위한 나눔 활동을 지속해오고 있다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%는 '웨딩 촬영' 선택 "결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

위고비·마운자로보다 간편하고 강력하게…비만치료제 또 진화한다

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

경제분야 대정부질문…노봉법·상법·부동산 난타전 예고

새로운 이슈 보기