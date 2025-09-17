대전도시공사, 돌봄 필요한 아동 위해 '빵나눔 봉사활동' 펼쳐

직원 25명 참여 200개 빵 만들어 전달

대전도시공사가 돌봄이 필요한 아동을 위해 '빵 나눔 봉사활동'을 펼쳤다.

공사는 지난 12일 대한적십자사 대전세종지사에서 '사랑의 빵 나눔 봉사활동'을 진행했다. 이날 행사에는 공사 직원 25명이 참여해 200개의 빵을 만들고 정성껏 포장해 대전광역시아동복지협회에 전달했다.

이번 봉사활동은 지역사회의 돌봄이 필요한 아동에게 따뜻한 온정을 전하고, 봉사에 참여한 직원들은 서로 협력해 반죽하고 포장하며 자연스럽게 소통하는 시간을 가졌다.

정국영 대전도시공사 사장은 "이번 봉사활동을 통해 아이들에게 따뜻한 마음을 전할 수 있어 의미가 크다"며 "앞으로도 지역 아동과 함께 성장해 나가는 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 밝혔다.

한편, 공사는 지역 아동일시보호시설 '새론'에 대한 후원, 초록우산 나눔 마라톤 기부 등 지역 아동을 위한 나눔 활동을 지속해오고 있다.





