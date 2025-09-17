본문 바로가기
'오산 밤이 아름다워진다'…오산시, 아파트 야관경관 조명사업 속도

정두환기자

입력2025.09.17 11:18

늘푸른오스카빌·한라그린타운 점등식
민선8기 중점사업…올해 17곳 추진

민선8기 경기도 오산시의 중점사업인 '아파트 야간경관조명 설치 사업'에 속도가 붙고 있다.


오산시는 지난 11일 양산동 늘푸른오스카빌에 이어 15일 누읍동 한라그린타운 아파트의 야간경관조명 설치 사업을 마무리하고 점등식을 개최했다고 17일 밝혔다.

이권재 오산시장이 누읍동 한라그린아파트 야간경관조명 점등식에서 단지 주민들과 대화하고 있다. 오산시 제공

이 사업은 도심 공동주택의 야간 환경을 개선하고 도시 브랜드 가치를 높이기 위해 민선8기 오산시가 도시경관 분야 중점 사업으로 추진해 왔다. 지난해 9개 단지에서 사업을 완료했으며, 올해는 총 17개 단지를 선정해 추진 중이다. 이번 늘푸른오스카빌과 한라그린아파트는 올해 처음 사업을 완료한 단지들이다.

이권재 시장은 "시민 여러분의 지지에 힘입어 도시경관을 지속해서 개선하겠다"며 "앞으로도 시민의 앞길을 환히 밝히는 도시를 만들겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
