이천시, 장호원읍 나래리 일원 상곡천 정비 완료

정두환기자

입력2025.09.17 11:07

1.02㎞ 구간 정비…소교량 4곳도 재가설

경기도 이천시는 장호원읍 나래리 일원 소하천인 '상곡천' 정비 사업을 마무리하고 16일 준공식을 개최했다고 17일 밝혔다.

2년간의 정비사업을 마친 이천 장호원읍 나래리 일원 상곡천 전경. 이천시 제공

2년간의 정비사업을 마친 이천 장호원읍 나래리 일원 상곡천 전경. 이천시 제공

총 54억원이 투입된 이 사업은 홍수 피해 예방과 하천 환경 개선을 위해 소하천 1.02㎞ 구간을 정비하고 4개의 소교량을 재가설하는 것이다.


시는 하천 정비를 위해 2021년 5월 실시설계에 착수한 후 행정절차를 거쳐 2023년 9월 착공, 2년여만인 이날 준공했다.

시는 정비 사업을 통해 상곡천 일대 자연재해 대응력이 향상된 것은 물론, 시민들이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 친수공간으로 탈바꿈했다고 설명했다.


김경희 이천시장은 "이번 정비사업을 통해 주민 여러분께서 더욱 안전하고 쾌적한 생활환경을 누릴 수 있게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 자연과 사람이 조화를 이루는 생활환경 조성을 위해 노력하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
