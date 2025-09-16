본문 바로가기
홍천군, 갈마곡지구 도시계획도로 개설공사 완공…23일 개통식 개최

이종구기자

입력2025.09.16 16:38

강원도 홍천군(군수 신영재)은 홍천읍 갈마곡리 23-162번지 일원에 개설하는 갈마곡지구 도시계획도로 개설 공사가 완공되어 오는 23일 오전 10시 개통식을 개최한다고 16일 밝혔다.

홍천군, 갈마곡지구 도시계획도로 개통식 개최. 홍천군 제공

홍천군, 갈마곡지구 도시계획도로 개통식 개최. 홍천군 제공

갈마곡지구 도시계획도로는 총사업비 156억4000만원을 투입하여 폭 15~21m, 길이 1052.6m의 규모의 도로를 완공하였다.


홍천군은 지역의 균형발전 및 교통 불편을 해소하기 위하여 본 사업을 추진했다.

이번 갈마곡지구 도시계획도로 개통으로 갈마곡리 주변 지역의 교통흐름이 개선되고 주민들의 통행 편의성이 높아질 것으로 기대하고 있다.


신영재 홍천군수는 "오랜 기간 불편을 감수하며, 도로 개설을 기다려주신 주민들께 감사 인사를 드린다"며 "갈마곡지구 도시계획도로 개통으로 주민들의 교통편의가 증진될 것으로 기대하며, 현재 추진 중인 갈마곡2지구 도시계획도로도 조속히 완료하여 갈마곡리 주변 교통흐름을 추가로 개선하겠다"고 말했다.




홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
