'사임 표명' 이시바, 이달 말 유엔총회 참석 뒤 방한

오수연기자

입력2025.09.16 16:07

오는 10월 퇴임을 앞둔 이시바 시게루 일본 총리가 이달 말 유엔 총회 참석 후 한국을 방문한다.


16일 교도통신에 따르면 이시바 총리는 이날 자민당 간부회의에서 "다음 주 제반 사정이 허락되면 (유엔 총회에) 참석하고 싶다"고 밝혔다.

이시바 시게루 일본 총리. 연합뉴스

이와 관련 사카모토 데쓰시 국회대책위원장은 이시바 총리가 방미 후 한국을 방문할 예정이라며 "한일 관계는 매우 중요하다"고 말했다.

다만 이와야 다케시 외무상은 이날 정례 기자회견에서 질문을 받고 "구체적인 방한 일정 등은 아직 결정되지 않았다"고 전했다. 이어 "한일 양국 간에는 긴밀한 의사소통이 이뤄지고 있고 매우 양호한 기조가 유지되고 있다"며 "셔틀 외교가 행해지는 것은 매우 유의미한 일이라고 생각한다"고 덧붙였다.


이시바 총리의 방한은 지난달 23~24일 방일한 이재명 대통령 제안에 화답하며 양국 간 정상 외교를 이어가려는 취지로 풀이된다.


앞서 지난 12일 일본 후지뉴스네트워크(FNN) 등은 이시바 총리가 오는 30일부터 이틀간 방한해 지방 도시에서 이재명 대통령과 회담하는 것을 조율 중이라고 보도했다.

지난 7일 사임을 표명한 이시바 총리의 후임은 다음 달 4일 자민당 총재 선거에서 결정될 예정이다. 이번 방한은 총리로서 마지막 해외 방문이 될 전망이다.


한편 이시바 총리는 오는 23일부터 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회 일반 토의의 잠정 연설자 명단에 포함돼있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
