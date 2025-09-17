본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

금감원, 2030세대 맞춤형 보험사기 근절 캠페인 실시

최동현기자

입력2025.09.17 06:01

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난해 보험사기 적발규모 1조1502억원
2030세대가 약 32% 비중

금융감독원이 생명·손해보험협회와 손잡고 2030세대 맞춤형 보험사기 근절 캠페인을 연다고 17일 밝혔다.


지난해 보험사기 적발규모는 1조1502억원, 적발인원은 10만명을 웃돌았다. 연령대별 적발 인원을 보면 20대 1만4884명(13.7%), 30대 1만9746명(18.1%), 40대 2만1055명(19.3%), 50대 2만4528명(22.5%), 60대 이상이 2만7998명(25.7%)을 기록했다. 보험사기가 특정 연령대를 가리지 않고 전 세대에 걸쳐 나타나고 있다.

금감원, 2030세대 맞춤형 보험사기 근절 캠페인 실시
AD
원본보기 아이콘

최근엔 대출·취업알선 등 사회초년생을 대상으로 한 보험사기 수법이 확산하고 있다. 이에 금감원은 2030세대를 대상으로 보험사기 예방 온·오프라인 홍보를 추진할 방침이다.


금감원은 2030세대가 자주 사용하는 금융거래 애플리케이션 배너광고와 참여형(퀴즈) 이벤트 진행, 버스 대형 전광판 등을 활용해 홍보를 실시할 계획이다. 환자 등 병·의원 방문자의 보험사기 가담 예방을 위해 병·의원 입점 건물 내 모니터를 활용한 영상 홍보 등도 병행할 계획이다.


금감원 관계자는 "보험사기에 대한 엄정한 처벌이 이뤄질 수 있도록 경찰과 생·손보협회, 보험사 등과의 협업을 지속적으로 추진할 것"이라며 "보험사기 의심사례를 알게 된 경우 금감원이나 보험사의 보험사기 신고센터에 적극 제보해줬으면 한다"고 말했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택배기사 얼마나 모았나 봤더니 "토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

조희대 때리는 민주당…지귀연을 잡고 싶다?

"비싸고 양 적어" 1혹평 쏟아지더니…요식업 잘나가던 '이장우 카레집' 9개월 만에 폐점

"이러다 주민들 다 죽겠다"…잇단 논란 울릉도 발길도 뱃길도 뚝

金보다 폐기물…4조원 베팅한 사모펀드

드디어 내손에…韓상륙 '라부부' 한정판 굿즈 사고 사진 찰칵

새로운 이슈 보기