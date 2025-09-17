"부축하는 척 지갑 절도"…경찰, 야간 지하철 순찰로 33명 검거

경찰이 야간시간대 지하철 탑승 순찰을 실시해 절도범 33명을 붙잡았다.

17일 서울경찰청 지하철경찰대는 지난해 9월께부터 올해 8월께까지 부축빼기(부축하면서 취객의 지갑을 빼내는 수법)범 18명, 소매치기 8명, 장물범 7명 등 33명을 검거하고, 이 중 15명을 구속했다고 밝혔다.

경찰은 지난달 7일 전동차 안 피해자 7명의 가방 속 지갑을 훔친 30대 외국인 A씨를 검거했다. A씨는 지난 6월께 전동차 안에서 같은 수법으로 지갑을 2번 훔쳐 출국했고, 8월께 다시 입국해 지갑을 3번 훔친 혐의를 받고 있다. A씨는 훔친 지갑 속 신용카드로 82만 5128원 상당의 해외결제를 하기도 했다.

경찰은 야간시간에 범죄에 취약한 노선의 전동차 내부를 집중 순찰을 진행하고 있다. 그 결과 전동차 내 절도·점탈, 성범죄 등의 112신고 건수가 올해 4906건으로 전년 동기 대비 17.6% 급감했다. 심야까지의 신고는 421건으로 지난해 같은 기간 대비 28.4% 감소했고, 전동차 내 신고는 지난해 202건에서 올해 131건으로 35.1% 줄었다. 올해 지하철 내 절도·점탈 관련 112신고는 512건으로, 지난해 597건에서 14.2% 감소했다.

경찰 관계자는 "야간 귀갓길 전동차 내에서 잠시 졸거나 주취 상태에서는 소지품 관리에 더욱 주의할 것"을 당부했다.





이은서 기자



