이찬진 금감원장 "금감원은 정부 결정 충실히 집행할 책무있어"

이창환기자

입력2025.09.16 11:18

16일 임원회의서 당부
금융당국 조직개편 속도 낼 듯

이찬진 금융감독원장. 강진형 기자

이찬진 금융감독원장. 강진형 기자

이찬진 금융감독원장이 16일 조직개편과 관련해 "금감원은 공적 기관으로서 정부 결정을 충실히 집행할 책무가 있다"고 밝혔다.


금융권에 따르면 이 원장은 이날 오전 임원회의에서 "감독체계 개편은 새 정부 출범 이후 국정기획위원회에서 수개월 논의와 당정대 협의를 거쳐 공식적인 정부 조직개편안으로 최종 확정, 발표된 사안"이라며 이를 따라야 한다고 강조한 것으로 전해진다.

이 원장은 이세훈 금감원 수석부원장을 단장으로 하는 입법 지원 태스크포스(TF)를 즉시 가동하라는 지시도 내렸다. 전날 국회가 금융위설치법 개정안 등을 발의한 만큼 추가 개정이나 수정이 필요한 부분에 의견을 내는 등 국회 법률 개정 논의에 적극적으로 참여해야 한다는 취지로 해석된다.


또한 이 원장은 임원들에게 "감독원 본연의 업무에 일체 소홀함이 없도록 하고, 담당 업무를 확실히 챙겨달라"며 질책성 당부를 한 것으로 파악된다.


전날 이억원 금융위원장도 취임식에서 직원들에 대한 편지 형식으로 "공직자로서 최종 결정이 내려지면 그 결정을 따르는 게 우리 책무이자 의무"라며 수용하는 태도를 보인 바 있다.

이 원장 역시 이 위원장과 비슷한 입장을 밝히면서 향후 금융당국의 조직 분리 작업이 본격화될 것으로 예상된다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
