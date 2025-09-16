본문 바로가기
Dim영역
알립니다
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

인사

[인사]문화체육관광부

박병희기자

입력2025.09.16 09:00

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

◆과장급

▲국민소통실 소통정책관실 소통정책과장 이영호





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"본사에서 이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…치킨집 하면 낼 돈만 3500만원 [Why&Next] "본사에서 이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

검은 셔츠에 청바지 입고 등장…삼성가 장남 '해군 장교 후보생 입대'

20년간 뜸하던 '첨밀밀' '화양연화' 여배우…SNS 열더니 "닭 키워요"

성수동 '라부부' 팝업, 사전예약 10분 컷…팝마트 '활짝'

"평당 200만원·중도금 2년 유예"…새만금 첫 주택용지 살펴보니

새로운 이슈 보기