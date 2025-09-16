하나은행, 美 관세 피해 기업 찾아 애로사항 청취…금융지원 강화

수출 비중 높은 10개社 기업인과의 현장 간담회

신용평가 심사기준 완화 검토·유동성 신속지원 약속

이호성 하나은행장 "미국 관세發 위기극복 위해

선제적 금융지원 최선 다할 것"



15일 '자동차 산업 수출 공급망 강화를 위한 금융지원' 1호 지원 기업인 (주)서진산업 시흥 본사를 방문한 이호성 하나은행장(사진 앞줄 왼쪽에서 두번째)이 최재홍 서진산업 대표이사(사진 앞줄 왼쪽에서 첫번째)로 부터 생산시설에 대한 설명을 듣고 있다. 하나은행 AD 원본보기 아이콘

하나은행은 미국 상호관세 시행으로 직·간접 피해가 우려되는 중소·중견 수출기업을 찾아 현장의 목소리를 듣고, 내실 있는 금융지원을 펼치겠다고 16일 밝혔다.

전날 시흥상공회의소에서 열린 '수출기업 금융지원 간담회'에는 대미 수출 비중이 높은 경기도 시흥시 소재 10개 사 기업인들이 참석해 현재 직면한 경영 애로사항과 대외 경제 불확실성 속 위기극복을 위해 꼭 필요한 금융지원에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

이 자리에서 기업인들은 미국 관세정책 여파로 직면할 수출실적 감소에 따른 ▲신용등급 하락 ▲대출한도 축소 ▲대출금리 상승에 대한 우려의 목소리를 냈으며, 이에 이호성 하나은행장은 신용평가 심사기준의 완화 검토를 통해 ▲유동성 신속 지원 ▲대출금리 감면 ▲글로벌 현지금융 강화 등 다양한 분야에서의 금융지원을 약속했다.

또한, 현장 중심의 신속한 피해지원을 위해 미국 관세 피해기업을 대상으로 한 ▲수출금융 ▲기업 여신 ▲외환 수수료 ▲경영컨설팅 등 전방위적인 상담과 지원이 가능한 '관세 대응 및 금융지원 상담창구'를 전국 영업점에 신설키로 했다.

더불어 영업점을 찾아오는 피해기업에 대한 지원뿐만 아니라, 본부부서 전문가가 직접 기업을 찾아가 상담을 지원하는 '현장 컨설팅'도 동시에 운영하는 등 간담회 현장에서 경청한 수출기업들의 어려움 해결에 적극적으로 나서기로 했다.

이날 현장 간담회에 앞서 이 은행장은 '자동차 산업 수출 공급망 강화를 위한 금융지원' 1호 지원 기업인 (주)서진산업 시흥 본사를 방문해 상생 협력을 모색하는 한편, 생산시설을 찾아 임직원들을 격려했다.

'자동차 산업 수출 공급망 강화를 위한 금융지원'은 미국 관세 조치에 대응하기 위해 지난 8월 현대차·기아, 한국무역보험공사와 체결한 업무협약의 일환이다. 하나은행이 300억원, 현대차·기아가 100억원 등 총 400억원을 출연해, 이를 기반으로 6300억원 규모의 금융지원 프로그램을 마련했다.

이호성 하나은행장은 "미국 관세정책발 위기 극복을 위해 선제적 금융지원으로 기업의 투자와 수출에 활력을 불어넣는 한편, 대한민국 수출기업에 적시성 있는 유동성 공급이 이루어지도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 하나금융그룹은 관계사 하나은행을 통해 중소·중견기업 및 소상공인 대상 23조원 규모의 긴급 유동성 공급을 포함한 총 30조원 규모의 금융지원을 시행하며 미국 관세 피해 기업들의 신속한 경영 안정화를 위해 앞장서고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>