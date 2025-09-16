머스크 10억달러 '매입'…테슬라 8개월 만에 400달러선 회복

주가 8개월 만에 400달러선 회복

시장선 미래 성장성에 '화답' 해석

일부는 주가 과열 우려

주춤하던 테슬라 주가가 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 대규모 자사주 매입 소식에 힘입어 8개월 만에 400달러선을 회복했다. 시장에선 이번 대규모 매입을 테슬라 미래 성장성에 대한 자신감의 표현으로 해석하며 긍정적인 반응을 보였다. 다만 일각에서는 여전히 주가 과열 우려도 제기된다.

15일(현지시간) 뉴욕증시에서 테슬라는 전 거래일보다 3.52% 오른 410.26달러에 마감했다. 종가 기준으로 지난 1월 23일(412.38달러) 이후 최고치이며, 400달러를 넘어선 것은 지난 1월 31일(404.60달러) 이후 약 8개월 만이다. 테슬라 주가는 지난 8일부터 5거래일 연속 상승세를 이어갔다.

머스크 CEO의 대규모 주식 매입 소식이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다. CNBC에 따르면 그는 지난 12일 약 10억달러 규모의 테슬라 주식을 사들였다. 머스크 CEO가 공개 시장에서 자사주를 매입한 것은 2020년 2월 14일 20만주(약 1000만달러) 매입 이후 5년 7개월 만으로, 금액 기준으로는 역대 최대 규모다.

테슬라 주가 급등에 머스크 CEO는 머스크는 엑스(X·옛 트위터)에 테슬라의 최근 한 주간 주가 상승분을 보여주는 차트 이미지가 첨부한 게시글에 "테슬라가 예언대로 (1주일간) 69달러 올라 420달러가 됐다"고 썼다.

시장에서는 머스크 CEO의 이번 매입을 테슬라의 미래 성장성에 대한 자신감으로 해석하고 있다. 테슬라는 최근 텍사스 오스틴에서 자율주행 택시 서비스를 시작했으며, 2026년에는 휴머노이드 로봇 판매에 나설 계획이다. 인공지능(AI) 혁신, 자율주행차, 로봇 분야는 머스크가 테슬라의 미래 비전으로 거듭 강조해온 영역이다.

월가의 대표적인 테슬라 강세론자인 웨드부시증권의 글로벌 기술연구 책임자 댄 아이브스는 머스크 CEO의 이번 주식 매입에 대해 "테슬라 강세론자들에게 엄청난 신뢰의 신호이며, 머스크가 테슬라 AI(인공지능) 베팅을 강화하고 있음을 보여준다"고 말했다.

시장에서는 이번 머스크의 대규모 주식 매입을 두고 테슬라 이사회가 추진 중인 초대형 CEO 보상안에 대한 '화답'이라는 해석도 제기된다.

테슬라 이사회는 오는 11월 6일 열리는 연례 주주총회에서 머스크에게 2035년까지 10년간 12단계에 걸쳐 총 1조달러(약 1390조원) 규모의 주식을 지급하는 보상안을 상정할 예정이다. 머스크가 이를 모두 받으려면 테슬라 시가총액을 우선 2조달러까지 끌어올린 뒤 단계별 목표치를 달성해 최종적으로 8조5000억달러에 도달해야 한다.

미 경제매체 비즈니스인사이더는 이번 보상안이 성과 목표에 기반하고 있다는 점에 주목하며 머스크 CEO의 테슬라 매입은 그 보상안을 실현 가능한 것으로 믿고 있다는 메시지를 보내는 것으로 해석된다고 짚었다.

테슬라 주가에 대한 과열 우려도 제기된다. 테슬라의 주가는 향후 12개월 예상 수익 대비 약 168배에 거래돼, 애플·마이크로소프트 등 다른 빅테크 평균치(약 28배)를 크게 웃돈다. CFRA의 개럿 넬슨 연구원은 "밸류에이션 부담이 크다"며 테슬라의 투자의견을 '매도'로 낮추고 목표주가를 300달러로 제시했다. 퓨처펀드의 게리 블랙은 "주가가 240달러 밑으로 내려올 때까지 기다리겠다"고 말했다.





김민영 기자



