"결별 후 연락 피하고 안 만나줘" … 거제 골프장서 캐디 살해한 50대 구속

영남취재본부 이세령기자

입력2025.09.15 15:56

119 구급대원들이 자상을 입은 요구조자들에게 응급처치를 하고 있다. 경남소방본부 제공.

경남 거제시 한 골프장에서 사실혼 관계였던 여성을 살해한 50대 남성이 구속됐다.


경남경찰청은 50대 A 씨를 살인 혐의로 구속했다고 15일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난 5일 오전 10시 35분께 거제시의 한 골프장에서 캐디로 일하던 50대 여성 B 씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.


흉기에 찔려 목과 가슴 부위를 크게 다친 B 씨는 곧장 인근 병원으로 옮겨졌으나 치료 중 숨졌다.


범행 직후 자해한 A 씨는 복부에 중상을 입고 병원 치료를 받아 지난 12일 퇴원했다.

A 씨는 이날 오전 7시 40분께부터 골프장 인근 아파트 주민들이 이용하는 산책로를 따라 골프장에 들어간 뒤 3시간여 동안 범행 기회를 노렸던 것으로 드러났다.


경찰은 A 씨가 사건 당일 잔디 등을 관리하는 골프장 작업자인 것처럼 위장해 B 씨에게 다가간 탓에 별다른 의심을 받지 않았던 것으로 보고 있다.


두 사람은 몇 년 전부터 사실혼 관계를 유지하다 지난 7월 폭행 사건을 계기로 따로 지내 온 것으로 파악됐다.


경찰은 폭행당한 B 씨에게 스마트워치를 지급하고 주거지 주변 순찰을 강화했다.


B 씨는 사건 당일에도 스마트워치를 갖고 있었으나 근무 여건상 사물함에 보관해 둔 것으로 나타났다.


경찰 조사에서 A 씨는 B 씨가 헤어진 이후 자신의 연락을 피하며 만나려 하지 않고 금전적으로 갈등을 겪자 이에 분노해 범행했다는 취지로 진술했다.


경찰은 A 씨를 상대로 구체적 범행 경위 등을 조사한 뒤 그를 검찰에 송치할 계획이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
