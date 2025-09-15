박형덕 시장 "'군사 희생 도시'서 국방 신산업 중심 도시로 도약"

국가산단 중심 ‘방산혁신클러스터’ 로드맵 마련

국가산업단지 방산혁신클러스터 도약 전략 논의

동두천시, 방위산업 육성 기본계획 수립 정책포럼 개최

경기 동두천시(시장 박형덕)는 15일 시청 대회의실에서 '동두천 국가산업단지, 방산혁신클러스터로 도약!'을 주제로 '동두천 방위산업 육성 기본계획 수립' 정책포럼을 열었다.

박형덕 동두천시장이 15일 시청 대회의실에서 '동두천 국가산업단지, 방산혁신클러스터로 도약!'을 주제로 '동두천 방위산업 육성 기본계획 수립' 정책포럼을 열고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 포럼은 동두천 국가산업단지를 경기북부 첨단 방위산업 거점으로 키우기 위한 비전과 실행 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

포럼은 정부 정책 발표와 전문가 토론으로 진행됐다. 방위사업청 신정민 공군 소령은 '방산혁신 클러스터 정책 방향'을 설명하며 국방부의 혁신 전략과 동두천의 성장 잠재력을 제시했다.

이어 황주룡 동두천시의회 부의장은 지역 경제 활성화를 위한 방위산업 클러스터의 필요성을 강조했고, ㈜디에스티엘 장윤석 대표는 산업단지를 활용한 기업 전략을, 신한대 형성우 학과장은 산·학·연·군 협력 모델과 첨단 인재 양성 방안을 발표했다.

국방기술진흥연구소 류근영 센터장은 국방벤처센터의 역할과 벤처기업 지원 방안, 한국소재융합연구원 박민석 수석은 기존 산업의 방위산업 전환 전략을 제안했다.

시민들과의 자유 토론에서는 방위산업과 지역사회 상생 방안이 폭넓게 논의됐다. 이번 포럼은 동두천이 군사도시를 넘어 첨단 방위산업 전진기지로 도약하는 출발점으로 평가되며, 시는 논의 결과를 토대로 방위사업청·국방부 정책과 연계한 실행 로드맵을 마련해 방산혁신클러스터 지정 공모사업 경쟁력을 높여갈 계획이다.

박형덕 동두천시장이 15일 시청 대회의실에서 '동두천 국가산업단지, 방산혁신클러스터로 도약!'을 주제로 '동두천 방위산업 육성 기본계획 수립' 정책포럼을 연 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 동두천시 제공 원본보기 아이콘

박형덕 시장은 "동두천은 74년간 시 면적의 42%를 미군 공여지로 내어주며 국가 안보를 위해 큰 희생을 감내했지만 그 대가로 고용률과 재정자립도가 경기도 최하위에 머무는 등 지역경제가 침체됐다"며 "이제는 그 희생에 걸맞은 보상이 필요하다. 이를 위해 반드시 방위산업클러스터를 유치해 첨단 국방 신산업을 육성하고 청년 일자리를 창출함으로써 동두천을 '군사 희생의 도시'에서 '국방 신산업 중심 도시'로 도약시키겠다"고 강조했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



