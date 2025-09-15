본문 바로가기
안산 와~스타디움서 28일 '기업인의 날 슈퍼콘서트' 개최

정두환기자

입력2025.09.15 10:58

경기도 안산시는 오는 28일 와~스타디움 주경기장에서 '2025 안산페스타 제2회 기업인의 날 기념 슈퍼콘서트'를 개최한다.

안산시와 스마트허브경영자협회, 안산상공회의소, 스마트허브여성경영자협의회가 공동 주최·주관하는 이 행사는 기업인들의 노고를 격려하고 시민과 함께 축하하기 위해 마련됐다.


행사는 ▲식전공연 ▲기념식 ▲슈퍼콘서트 순으로 진행된다. 식전공연에는 디퍼, 김연호, 청춘소년단이 출연하며, 기념식에서는 안산시 중소기업대상 시상과 기업발전 유공자를 표창한다.

방송인 박수홍이 사회를 맡는 콘서트에는 god 유닛 '호우', 화사, 거미, 다이나믹 듀오, 전유진, 임한별 등이 출연한다.


관람을 희망하는 시민은 15일부터 19일까지 안산시 통합예약시스템을 통해 신청하면 된다. 시는 신청자를 대상으로 추첨을 통해 1인당 2매의 입장권을 제공한다. 추첨 결과는 24일 문자메시지로 개별 통보한다.


이민근 안산시장은 "지역 기업인들의 헌신과 도전 정신은 안산 경제의 근간"이라며 "이번 슈퍼콘서트가 기업인뿐만 아니라 시민 모두가 어울려 희망을 나누는 축제가 되기를 기대한다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
