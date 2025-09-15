교원구몬, 신학기 맞아 중등·성인 대상 프로모션 실시

아이패드·헤드폰 등 경품 제공

교원구몬은 이달 말까지 신학기 시즌을 맞아 중고등 및 성인 고객 대상으로 프로모션을 실시한다고 15일 밝혔다.

교원구몬은 중등 이상 회원과 브랜드 소통을 늘리고, 온라인 상담을 통해 본인의 학습 방식과 맞는 교원구몬 프로그램을 추천받을 수 있는 기회를 제공하기 위해 이번 프로모션을 기획했다.

이벤트 기간 내 온라인 상담 및 무료체험을 신청한 중등 이상 고객 중 500명을 추첨해 ▲아이패드 에어11(2명) ▲소니 헤드폰(4명) ▲아웃백 스테이크하우스 10만원 상품권(6명) ▲문화상품권 5천원 권(10명) ▲메가커피 아메리카노 커피 쿠폰(478명)을 제공한다.

또한, 외국어(일본어, 영어, 중국어, 한자) 과목 온라인 상담 및 무료체험을 신청한 성인 고객 중 500명을 추첨해 ▲LG 스탠 바이미2(2명) ▲소니 헤드폰(4명) ▲배달의민족 2만원 상품권(6명) ▲메가커피 아메리카노 커피 쿠폰(488명)을 제공한다.

아울러 이벤트 기간 일대일 맞춤 화상 학습 관리인 '스마트구몬 윙스(WINGS)' 계약 고객 선착순 1000명을 대상으로 네이버페이 포인트 쿠폰 1만원 권을 증정한다.

교원구몬 관계자는 "앞으로도 교원구몬은 새로운 고객 경험의 기회를 지속 만들어 나갈 예정"이라고 했다.





