부여군, 1112억 투입해 재해안전 도시 도약

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.15 09:18

장암·합곡·원문·규암 함양지구 3곳 정비… 국·도비 835억 확보

부여군청 전경

부여군청 전경

충남 부여군이 국비와 도비 835억 원을 확보하며 총 1112억 원 규모의 '풍수해 생활권·자연재해위험개선지구 정비사업'을 추진한다.


이 사업은 집중호우와 태풍 때마다 반복된 침수 피해를 원천 차단하고, 주민의 생명과 재산을 지키는 안전 기반을 구축하기 위한 것이다.


군은 행정안전부가 주관한 정비사업 공모에 장암 정암지구, 합곡·원문지구, 규암면 함양지구 등 총 3개 지구가 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.


이로써 군은 ▲주요 하천 구간 정비 ▲상습 침수지역 배수펌프장 설치 ▲주택·농경지 침수 예방 설비 등을 단계적으로 추진한다.


특히 장암면 금천과 규암면 함양천 일대는 매년 여름 집중호우 시 범람과 침수 피해가 반복되던 지역으로, 사업 완공 시 근본적 대책이 마련될 전망이다.

박정현 군수는 "주민의 안전과 재산 보호는 지방정부의 가장 큰 책무"라며 "재해에 강한 안전 도시로 도약해 군민들이 안심하고 생활할 수 있는 기반을 만들겠다"고 밝혔다.


한편 군은 올해 기본 및 실시설계를 시작으로 오는 2030년까지 사업을 순차적으로 마무리할 계획이다.


또 이번 정비사업을 통해 기후위기 시대에 대비한 선제적 대응 모델을 구축하고, 안전 도시 부여의 이미지를 강화할 방침이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
