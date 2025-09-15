본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

고양시, 추석 명절 성수식품·축산물 일제 점검

이종구기자

입력2025.09.15 07:55

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제조가공업소·대형마트·전통시장 등 100여 곳 점검 완료
15일부터 '축산물 이력제 합동단속'
고속도로 휴게소 등 '식품 위생 점검' 실시

경기 고양특례시(시장 이동환)는 다가오는 추석 명절을 맞아 시민들이 안심하고 성수 식품을 구매·섭취할 수 있도록 '2025년 추석 명절 성수식품·축산물 안전 점검'을 실시했다고 15일 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 8일부터 12일까지 5일간 이루어진 이번 점검은 명절 기간 소비가 많은 제수용·선물용 식품 및 축산물을 대상으로 추진됐다.


점검 대상은 제조가공업소, 대형마트, 전통시장 내 명절 음식과 관련된 음식점, 떡·한과 등 제조업체, 건강기능식품 판매업체, 축산물 판매업체 등 총 100여 곳이다.

특히 대형마트, 재래시장에서 시민들이 많이 찾는 떡, 전, 등 조리식품과 더불어 액란, 포장육, 선물용 축산물을 직접 수거해 전문 기관(경기도 보건환경 연구원 북부지원)에 검사를 의뢰했다.


중금속 및 식중독균 등 혹시 모를 위해 요소에 대한 안전 문제를 사전에 차단하기 위한 조치이다.


이번 점검은 ▲작업장 등 위생 관리 ▲냉장·냉동식품 보관 기준 ▲소비 기한 경과 제품 사용 여부 등 기본 안전수칙 항목 위주로 이루어졌으며, 일부 위생관리가 미흡한 곳에 대해서는 행정지도 및 현지 시정 조치를 완료했다.

수거 검사가 진행 중인 건 중 부적합 식품에 대해서는 회수 및 폐기 조치가 이루어질 예정이다.


또한 시는 추석 명절을 앞두고 축산물 소비가 늘어남에 9월 15일(월)부터 10월 2일(목)까지 따라 농산물품질관리원, 농림 축산검역본부와 함께 축산물 이력제 유통단계 합동단속도 실시한다.


주요 점검 사항은 ▲이력번호 표시 ▲등급 원산지 표시 적정성 ▲둔갑 판매 무신고 거래 등이며, 필요 시 DNA 동일성 검사도 병행할 계획이다.


...





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실 근처 '깜짝' 달라진 이마트[AZ가 간다] "김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

"반정부 시위 지지에 배신자?"…세르비아 출신 테니스 스타 결국

숨진 해경의 마지막 무전, 무슨 내용 담겼나 살펴보니…

"토론은 말로 하는 것" 무지개 스티커·노란 리본 쫓아낸 독일 의장

사랑인지 우정인지, 7초면 알 수 있다?

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

사모펀드·증권·은행…해외 금융 포트폴리오 넓히는 보험사들

새로운 이슈 보기