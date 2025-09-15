고양시, 추석 명절 성수식품·축산물 일제 점검

제조가공업소·대형마트·전통시장 등 100여 곳 점검 완료

15일부터 '축산물 이력제 합동단속'

고속도로 휴게소 등 '식품 위생 점검' 실시

경기 고양특례시(시장 이동환)는 다가오는 추석 명절을 맞아 시민들이 안심하고 성수 식품을 구매·섭취할 수 있도록 '2025년 추석 명절 성수식품·축산물 안전 점검'을 실시했다고 15일 밝혔다.

지난 8일부터 12일까지 5일간 이루어진 이번 점검은 명절 기간 소비가 많은 제수용·선물용 식품 및 축산물을 대상으로 추진됐다.

점검 대상은 제조가공업소, 대형마트, 전통시장 내 명절 음식과 관련된 음식점, 떡·한과 등 제조업체, 건강기능식품 판매업체, 축산물 판매업체 등 총 100여 곳이다.

특히 대형마트, 재래시장에서 시민들이 많이 찾는 떡, 전, 등 조리식품과 더불어 액란, 포장육, 선물용 축산물을 직접 수거해 전문 기관(경기도 보건환경 연구원 북부지원)에 검사를 의뢰했다.

중금속 및 식중독균 등 혹시 모를 위해 요소에 대한 안전 문제를 사전에 차단하기 위한 조치이다.

이번 점검은 ▲작업장 등 위생 관리 ▲냉장·냉동식품 보관 기준 ▲소비 기한 경과 제품 사용 여부 등 기본 안전수칙 항목 위주로 이루어졌으며, 일부 위생관리가 미흡한 곳에 대해서는 행정지도 및 현지 시정 조치를 완료했다.

수거 검사가 진행 중인 건 중 부적합 식품에 대해서는 회수 및 폐기 조치가 이루어질 예정이다.

또한 시는 추석 명절을 앞두고 축산물 소비가 늘어남에 9월 15일(월)부터 10월 2일(목)까지 따라 농산물품질관리원, 농림 축산검역본부와 함께 축산물 이력제 유통단계 합동단속도 실시한다.

주요 점검 사항은 ▲이력번호 표시 ▲등급 원산지 표시 적정성 ▲둔갑 판매 무신고 거래 등이며, 필요 시 DNA 동일성 검사도 병행할 계획이다.

