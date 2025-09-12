본문 바로가기
김병수 김포시장 "이주배경청소년들이 꿈 키워갈 수 있는 사회 만들자"

이종구기자

입력2025.09.12 16:39

전국다문화도시협의회, 국회서 정책포럼 개최
'이주배경청소년의 미래를 꿈꾸는 도시 만들기' 정책 제안
“다문화 사회의 내일, 이주배경청소년 교육과 자립이 열쇠
학생 수 줄고 이주배경청소년 늘어…맞춤형 교육 해법 논의”

전국다문화도시협의회(회장 김병수 김포시장)는 12일 여의도 국회의원회관 제1소회의실에서 각계 전문가들과 함께 '이주배경청소년의 미래를 꿈꾸는 도시 만들기'라는 주제로 정책포럼을 개최했다.

12일 여의도 국회의원회관에서 이주배경청소년을 위한 '전국다문화도시협의회 정책포럼'을 개최하고 있다. 김포시 제공

12일 여의도 국회의원회관에서 이주배경청소년을 위한 '전국다문화도시협의회 정책포럼'을 개최하고 있다. 김포시 제공

전국다문화도시협의회가 이민정책연구원, 한국청소년정책연구원과 공동 주최하고 인요한 국회의원실과 공동 주관한 이번 포럼에는 ▲이주배경 청소년의 교육이 나아갈 방향 ▲이주배경청소년의 정착과 자립을 위한 지자체의 과제 ▲이주배경청소년의 역량 발휘를 위한 파이프라인 구축 ▲ 이주배경청소년 교육과 한국사회의 과제 등 교육 격차 해소를 위한 정책 제안을 주제로 학계와 법무부, 교육청 관계자 등 각계 전문가 100여 명이 참석해 분야별 이슈를 공유하고 정책을 제안하는 등 열띤 토론의 장이 되었다.


토론회를 주관한 인요한 의원(국민의힘)은 "이렇게 좋은 일을 꾸준히 펼치는 김포시장에게 박수를 보낸다"며 "다문화 가정의 포용이 북한을 포용할 수 있는 남북통일의 초석이 될 수 있도록 다같이 노력하자"고 말했다.

김병수 김포시장(전국다문화도시협의회 회장)은 개회사에서 "다문화가정에 대한 관심을 환기시키기 위해 국회에서 포럼을 3년째 개최하고 있다"고 말했다.


이어 "이주배경 청소년들은 언어와 문화, 제도적 장벽으로 인해 자신의 잠재력을 충분히 발휘하지 못하고, 이는 진로탐색과 자립역량에도 직접적인 영향을 미치고 있다"며 "이주배경청소년들이 차별 없이 꿈을 키워갈 수 있는 사회를 만들기 위해 같이 힘을 모아가자"고 말했다.


김주영 국회의원(더불어민주당)은 "다문화정책에 대한 토론의 장이 열린 것에 대해 축하하고 감사한다"며 "낡은 정체성을 벗고 다문화가정을 사회의 일원으로 받아들여야 한다"고 말했다.

인요한 의원이 12일 여의도 국회의원회관에서 이주배경청소년을 위한 '전국다문화도시협의회 정책포럼'을 주관하고 있다. 김포시 제공

인요한 의원이 12일 여의도 국회의원회관에서 이주배경청소년을 위한 '전국다문화도시협의회 정책포럼'을 주관하고 있다. 김포시 제공

김용태 국회의원(국민의힘)은 축사에서 "국내 학생수는 줄고 있는 반면 이주배경청소년은 꾸준히 늘어 20%를 넘어섰다"며, "이주배경 학생들의 맞춤형 교육의 필요성과 이중언어 교육의 필요성이 커지고 있다"고 말했다. 또한 "오늘 토론회를 통해 이주배경청소년 문제의 해법이 도출되기를 기대한다"고 덧붙였다.

한편 전국다문화도시협의회는 외국인주민 비율 3% 이상 또는 1만명 이상인 28개 회원도시가 참여하는 협의체로, 지난 2022년 11월 김병수 김포시장이 제6대 회장으로 취임했다. 김 시장은 취임 후 주한 외교사절 간담회와 국회 정책포럼 등을 잇따라 개최하며 중앙부처와의 협력은 물론 외국인주민 관련 사업을 적극적으로 추진하고 있다.


아울러 회원도시 간 교류를 통해 외국인정책 현안을 공유하고 해결방안을 함께 모색하는 것은 물론, 이를 바탕으로 사회통합적 이주민 정책을 마련하기 위해 지속적인 노력을 펼치고 있다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
