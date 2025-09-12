노조 만난 이찬진 "공공기관 지정에 독립성 약화우려 공감"

이찬진 금융감독원장. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이찬진 금융감독원장은 12일 금융감독원 조직개편과 관련 "조직 분리 비효율성, 공공기관 지정에 따른 독립성 및 중립성 약화 우려에 대해 엄중하게 생각한다"고 밝혔다.

금감원 노동조합에 따르면 이 원장은 이날 오전 정보섭 노조위원장 대행, 윤태완 비상대책위원장과 만난 자리에서 "다양한 노력에도 불구하고 직원들이 원하지 않는 결과가 나온 것에 대해 경영진은 깊이 공감한다"며 이같이 말했다.

이어 "향후 세부 운영방안 설계를 위한 관계기관 논의 및 입법과정 등에서 조합원과 직원들 의견을 충분히 반영하기 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.

노조는 이날 "금소원 분리 철회, 공공기관 지정 철회 투쟁을 확대하고 다음 주 중 전직원이 참여하는 국회 앞 집회를 시행해 투쟁할 것"이라며 "국회나 관계기관의 협의 과정에서 금감원의 입장이 적극 반영될 수 있도록 최선을 다해달라"고 요구했다.

노조는 향후 총파업을 고려하고 있다는 점도 전달한 것으로 알려졌다.





