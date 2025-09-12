제주항공 참사 유가족 "경찰, 독립적·신속한 수사해야"

"항철위 결과 핑계로 책임 회피" 지적

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회가 12일 전남 무안군 전남경찰청 앞에서 사고 책임자 수사 등을 촉구하는 집회를 열고 있다. 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회 제공 AD 원본보기 아이콘

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족들이 경찰의 독립적이고 신속한 수사와 수사 과정 공개를 촉구했다.

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회는 12일 전남 무안군 전남경찰청 앞에서 사고 책임자 수사 등을 촉구하는 집회를 열었다.

이들은 '전남경찰청장에게 드리는 글'을 통해 "무안공항 둔덕(로컬라이저)을 방치한 것은 명백한 규정 위반임에도 경찰은 수사하기는커녕 항공철도사고조사위원회(항철위) 결과를 기다린다는 말만 되풀이하고 있다"며 "국민 생명과 안전을 지키라고 존재하는 기관인 경찰이 국토부와 보폭을 맞추며 책임을 회피하고 있다. 본연의 임무를 저버린 무능이자 직무유기다"고 지적했다.

이어 "조종사와 조류 충돌에 책임을 떠넘기는 국토부와 사고조사위원회의 각본을 받아들이는 순간 경찰은 단순한 방관자가 아니라 국민을 기만하는 공범이 되는 것이다"며 "경찰은 참사 책임자의 지위 고하를 막론하고 즉각 구속 수사하라"고 촉구했다.

아울러 "사고조사위원회 왜곡된 결과에 의존하지 말고 경찰 스스로 독립적이고 주체적인 수사를 해야 한다"며 "모든 수사 과정을 국민 앞에 투명하게 공개하라"고 요구했다.

한편 이들은 이날 모상묘 전남경찰청장과의 면담을 요구하며 청사 내 진입을 시도하려다 제지당하기도 했다. 유가족들은 이어 더불어민주당의 역할론을 강조하며 전남도당 앞에서 집회를 열기도 했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>