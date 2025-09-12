이현재 시장 "'1호 결재' 미사5중 신설…내년 3월 개교 차질없게 준비"

이현재 성남시장, 오성애 교육장 등과 현장 점검

이현재 하남시장은 11일 오성애 광주하남교육지원청 교육장과 함께 지역 초등학교 학교운영위원장 학부모회장 등 학부모 대표, 주민대표 등이 참여한 가운데 미사5중(가칭 한홀중) 신설 진행 상황을 점검하고 안전 관리 대책을 논의했다.

이번 논의에서는 다음 세 가지 주요 사항이 중점적으로 확인됐다.

첫째, 미사5중(가칭 한홀중)신설은 최근 수년간 미사강변도시의 심각한 과밀학급 문제가 시정의 핵심 현안으로 대두되고 사회적 갈등으로 비화되는 긴박한 상황에서 시작되었다.

이런 절박한 상황속에서 지역주민의 동의와 협조를 바탕으로 공원부지를 학교용지로 무상임대하는 결단을 내리게 되었고, 이는 단순한 행정적 조치가 아니라, 학부모와 시민사회의 요청에 부응하여 아이들의 학습권 보호와 교육환경 개선을 위한 의미있는 선택이었다.

특히 이현재 시장은 취임 직후 '1호 결재'로 과밀학급 해소 TF팀을 구성해 직접 챙긴 핵심과제이기도 하다. 이러한 배경에 따라 학교는 설계단계부터 학교시설 개방안을 반영하여 설계되었고, 완공 후 운동장과 강당의 체육시설을 시민에게 개방하는 안을 재확인하면서 이시장과 오 교육장, 학부모와 지역사회가 함께 위기상황을 극복하고, 교육문제 해결을 위해 시민과 행정이 협력하는 모범사례를 만들게 된 것이다.

둘째, 2026년 3월 차질 없는 정상 개교를 위한 공사 진행 상황과 안전관리 체계를 집중적으로 협의했다.

특히 이 자리에 참석한 이지영 청아초 학교운영위원장, 최문정 청아초 학부모회장, 김현석 한홀초 학교운영위원장, 이현미 한홀초 학부모회장 등 학부모 대표들은 주요 공정 현황을 점검하고, 학생들의 안전한 통학 환경이 철저히 이행되어야 한다고 강조했다.

셋째, 차질 없는 개교와 안전한 통학환경 조성을 위해 필요한 학교 주변 도로와 기반시설을 준비하고 있고, 이를 위해 시는 ▲진입로 개설 ▲미사숲공원 조성 ▲통학로 개선(블록포장, 공원 등 12개 및 CCTV 6개 설치) 등 기반시설 공사를 올해 10월까지 완료할 계획임을 다시 확인했다.

미사강변도시는 과밀학급 문제가 꾸준히 제기된 지역으로, 시는 문제 해결을 위해 공원을 학교 부지로 변경해 무상 임대하는 등 미사5중(가칭 한홀중) 신설을 전폭적으로 지원해왔다. 이번에 신설되는 중학교는 부지면적 1만5000㎡, 총 31학급(특수학급 1학급 포함), 846명 수용 규모로 2026년 3월 개교를 목표로 하고 있다.

오성애 교육장은 "하남시민의 뜨거운 교육열과 적극적인 참여에 깊은 감사를 전한다"라며 "공원을 학교 부지로 바꾼 것은 전례 없는 결단으로, 바로 그 결단이 우리 하남을 교육 신도시로 나아가게 하는 밑거름이 되었다고 생각한다"고 밝혔다.

이어 "시민들이 보내준 큰 기대에 부응해, 우리 아이들을 우수한 인재로 키워 지역사회에 기여하고, 학교가 적기에 개교할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

이현재 시장은 "미사5중(가칭 한홀중) 신설을 위해 힘써주신 오성애 교육장님과 학부모님 그리고 지역주민들께 깊이 감사드린다"며 "오늘 논의를 바탕으로 안전 및 공정 관리 체계를 더욱 강화하고 모든 행정력을 집중해 학생들이 쾌적하고 안전한 환경에서 학습할 수 있도록 차질 없이 개교 준비를 마치겠다"고 말했다.

그러면서 "나아가 학교 시설을 주민에게 개방하여 지역사회와 상생하는 모델을 만드는 데에도 광주하남교육지원청과 함께 끝까지 총력을 다하겠다"고 강조했다.

한편, 지난 10일 '지방교육자치에 관한 법률' 개정안이 국회 법제사법위원회를 통과해 하남 교육지원청 신설이 가시화됐다. 이에 따라 지역 특성에 맞는 교육 정책 추진 기반이 마련되면서, 하남시가 교육도시로 도약하는 중대한 전환점을 맞이할 것으로 기대된다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



