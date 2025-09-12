본문 바로가기
사회
사건사고

[속보] 김건희특검, 권성동 체포동의안 법원에 제출

염다연기자

입력2025.09.12 14:33

불법 정치자금 수수 혐의를 받는 국민의힘 권성동 의원이 11일 국회 본회의에서 자신의 체포동의안 표결을 앞두고 참석해 있다. 2025.9.11 김현민 기자

불법 정치자금 수수 혐의를 받는 국민의힘 권성동 의원이 11일 국회 본회의에서 자신의 체포동의안 표결을 앞두고 참석해 있다. 2025.9.11 김현민 기자

[속보] 김건희특검, 권성동 체포동의안 법원에 제출





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

