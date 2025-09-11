가평군의회, 제332회 임시회 폐회…조례안·예산안 등 32건 안건 의결

경기 가평군의회(의장 김경수)는 11일 제332회 임시회 제2차 본회의를 열어 조례안 20건, 동의안 5건, 예산안 6건과 조례안 철회 동의의 건을 의결하고 11일간의 임시회 일정을 마무리했다.

김경수 가평군의회 의장이 11일 제332회 임시회 제2차 본회의를 열고 있다. 가평군의회 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 제2차 본회의에서는 ▲'가평군의회 회기운영 등에 관한 조례 일부개정조례안' 등 의원발의 조례안 5건과 가평군수가 제출한 ▲'가평군 주민참여예산제 운영 조례 일부개정조례안' 등 조례안 15건 ▲'가평군 육아종합지원센터 민간위탁 동의안' 등 동의안 4건은 원안 가결하였으며 ▲'가평군 어린이 음악놀이터 민간위탁 동의안'은 부결했다.

또한 가평군수가 제출한 ▲'2025년도 제2회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입·세출 예산안'에 대해서는 세출 예산 증액분 1491억4900만원 중 12억9700만원 삭감 후 의결했다.

김경수 의장은 폐회사를 통해 "수해 피해 주민들이 조금이나마 어려움을 덜 수 있도록 추석 전 재난지원금 지급에 각별히 힘써 주시길 바란다"며 "환절기 건강관리에 유의하시고, 군민 여러분의 가정에 웃음과 행복이 가득하시기를 기원한다"고 전했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>