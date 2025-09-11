[포토] 모두발언하는 이찬진 금융감독원장

이찬진 금융감독원장이 11일 서울 강남구 네이버스퀘어 역삼에서 열린 '금융감독원장-빅테크 CEO 간담회'에 참석해 모두발언 하고 있다.







