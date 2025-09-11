본문 바로가기
에비스 맥주, 문도엽 후원한다

노우래기자

입력2025.09.11 11:24

올해 KPGA 투어 2승 및 통산 5승 챔피언
신한동해오픈 포토존 운영 이벤트
갤러리 플라자, 클럽하우스 맥주 판매

에비스 맥주가 한국프로골프(KPGA) 투어에서 5승을 올린 문도엽과 후원 계약을 했다고 11일 밝혔다.

KPGA 파운더스컵 우승자인 문도엽이 에비스 맥주의 후원을 받는다. KPGA

문도엽은 올해 GS칼텍스 매경오픈과 KPGA 파운더스컵에서 2차례 우승해 상금랭킹과 제네시스 포인트 랭킹에서 모두 3위를 달리고 있다. KPGA 투어 통산 5승 챔피언이다.


에비스 맥주는 11일부터 인천 잭 니클라우스 코리아 골프클럽에서 열리는 KPGA 투어 신한동해오픈에서 에비스×문도엽 포토존을 운영하고 문도엽 사인볼 증정 이벤트를 연다. 또 에비스 맥주는 신한동해오픈 공식 후원사로 참여해 대회 기간에 갤러리 플라자와 클럽 하우스 등 경기장 곳곳에서 에비스 맥주를 판매한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
