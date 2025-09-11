트럼프 "韓숙련공 잔류" 권유에 하루 지연…전세기 내일 도착

조현 외교장관 "美 재입국시 불이익 없도록 확약 받아"

美, 기습 구금사태 사과·유감 표명 일절 없어

미국 이민 당국에 의해 구금됐던 한국인 근로자 등 총 330명을 태운 전세기가 11일(현지시간) 낮 12시에 애틀랜타 국제공항을 출발한다. 지난 4일 기습적으로 억류된 지 7일 만에 풀려나게 됐다. 인천국제공항에는 한국시간으로 12일 오후에 도착할 것으로 예상된다. 정부는 이들이 향후 미국에 재입국하더라도 불이익을 받지 않도록 하는 문제에 대해 미국 측의 확약을 받았다고 밝혔다.

미국 이민 당국에 체포·구금된 한국인 300여명의 조속한 석방 및 귀국을 위해 방미 중인 조현 외교부 장관이 10일(현지시간) 카운터파트인 마코 루비오 미 국무장관을 만나기 위해 워싱턴DC의 숙소를 나서고 있다. 2025.9.10 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

11일 미국 워싱턴D.C.를 방문 중인 조현 외교부 장관은 주미대사관에서 취재진과 만나 "지금 억류 상태인 우리 국민이 내일(현지시간 11일)은 비행기를 타고 귀국할 수 있다"며 "이분들이 다시 미국에 와서 일하는 데 아무런 문제가 없게 하겠다는 것도 (미국 측으로부터) 확약받았다"고 말했다. 앞서 조 장관은 백악관에서 마코 루비오 미 국무부 장관 겸 백악관 국가안보보좌관을 만나 약 20분 동안 면담을 통해 이 문제를 논의했고, 이어 별도로 앤디 베이커 백악관 국가안보 부보좌관과도 만나 세부 이행사항을 점검했다.

포크스턴 구금시설에서 전세기가 대기 중인 애틀랜타 공항까지 약 4시간30분의 차량 이동 시간을 고려하면, 구금자들은 출발 당일 새벽에 석방될 것으로 보인다. 조 장관은 석방 과정에서 근로자들에게 수갑을 채우는 등 행위를 일체 하지 않기로 했다고 거듭 확인했다.

당초 구금자들의 석방 및 귀국 시점은 하루 전인 10일로 알려졌으나, 돌연 '미국 측 사정'에 의해 하루 미뤄졌다. 이미 전세기가 애틀랜타 공항에 도착해 풀려난 근로자들을 태우기 위해 대기하고 있던 상황에서 미측이 사유를 구체적으로 밝히지 않아 각종 추측이 난무했다. 이와 관련해 외교부 당국자는 주미대사관에서 브리핑을 갖고 "도널드 트럼프 미국 대통령이 '구금된 한국 국민이 모두 숙련된 인력이니 한국으로 돌아가지 않고 미국에서 계속 일하면서 미국의 인력을 교육·훈련 시키는 방안과, 아니면 귀국하는 방안에 대해 한국의 입장을 알기 위해 귀국 절차를 일단 중단하라'라고 지시했다고 한다"고 말했다. 그는 이어 "조 장관은 '우리 국민이 대단히 놀라고 지친 상태여서 먼저 귀국했다가 다시 (미국에 돌아와서) 일하는 게 좋겠다'고 했고, 미국도 우리 의견을 존중해 (구금된 한국인들을) 귀국하도록 하겠다고 한 것"이라고 부연했다.

미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작 공장 건설 현장에서 구금된 한국인들을 태울 대한항공 B747-8i 전세기가 10일 오전 인천국제공항 2터미널 계류장에서 이륙을 준비하고 있다. 체포·구금된 한국인 300여명은현지시간으로 10일 오후 2시 30분(한국시간 11일 오전 3시 30분) 전후 현지에서 출발할 것으로 전해졌다. 공항사진기자단 원본보기 아이콘

이번 대한항공 전세기를 통해 귀국하는 인원은 총 330명이며, 이 중 한국인은 316명이다. 나머지 14명은 외국 국적자로, 중국인 10명·일본인 3명·인도네시아인 1명이다. 이번 사태로 억류됐던 한국인은 총 317명인데, 이 중 1명은 자진 출국을 택하지 않고 현지 잔류를 희망한 것으로 알려졌다. 운항 비용 약 10억원은 LG에너지솔루션이 부담한다.

구금자들이 7일 만에 석방돼 귀국하면서 사태는 일단락될 것으로 보이지만 여전히 기습적인 근로자 체포 배경에 대해서는 논란이 이어질 것으로 보인다. 향후 유사한 사태 재발을 막기 위해서는 근본적으로 비자 제도를 개선해야 하는 과제도 있다.

한편 이날 한미 외교장관 협의 후 미국 국무부 측은 토미 피곳 수석 부대변인 명의의 입장문을 냈는데, 이번 구금사태에 대한 사과는커녕 언급조차 전혀 없었다. 피곳 부대변인은 "루비오 장관은 '한국의 대미 투자를 환영한다'고 밝히며, 이 분야에서 협력 심화에 대한 관심을 표했다"고만 했다. 그러면서 "공정한 방위비 분담(equitable defense burden sharing)을 확대하며, 조선 및 기타 전략 산업에서의 한국 투자를 통해 미국 제조업을 부흥시키기로 했다"고 덧붙였다. 이번 구금사태와 관련해 미측과 협의하는 과정에서 별도 사과나 유감 표명이 있었는지에 대한 질문에 외교부 당국자는 "없었다"며 "미국은 '정당한 법 집행'이라는 입장"이라고 답했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



