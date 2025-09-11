국립부경대 디지털스마트부산 아카데미 학생팀, 2025 U-BDIA AI·SW 페스티벌 참가

9일 벡스코, AI프로젝트과정 수료생 5개 팀 21명 참가

국립부경대학교 디지털스마트부산 아카데미 사업단(단장 노맹석) 학생팀이 지난 9일 벡스코에서 열린 '2025 U-BDIA AI·SW 페스티벌-사이드 프로젝트 전시회'에 참가했다.

'2025 U-BDIA AI·SW 페스티벌'에 참가한 국립부경대 학생팀. 국립부경대 제공

부산시와 부산정보산업진흥원이 주관한 이번 행사는 인공지능·소프트웨어 분야의 최신 기술 동향을 공유하고, 취업 역량을 강화해 인재 양성과 관련 산업 발전을 위한 교류의 장으로 마련됐다.

이 행사에는 국립부경대 디지털스마트부산 아카데미의 AI프로젝트과정에 참가한 △CREDITNEWS △JOLO △WalkerHOLIC △SEEQ △i cane see 등 5개 팀 21명을 비롯해 부산 7개 대학 30개 팀이 참가해 프로젝트를 전시하고, 커뮤니티 활동, 현직자 상담 등을 통해 정보와 경험을 공유했다.

이번 프로젝트 전시회에 참가한 학생팀들은 멘토링과 개발 환경 지원 등을 통해 완성형 프로젝트로 발전시키게 된다. 12월 초에는 프로젝트 평가를 통해 전시회 시상식이 개최될 예정이다.

전시회 행사와 함께 열린 'BDIA ICT 골든벨'에서는 국립부경대 디지털스마트부산 아카데미 사업단의 강재완, 강주현, 정지우 학생팀이 금상(상금 30만원), 김상엽, 김수림, 최지희 학생팀이 동상(상금 10만원)을 수상했다.

노맹석 국립부경대 디지털스마트부산 아카데미 사업단장은 "SW 전문인재를 키우기 위해 운영한 SW 아카데미의 수료생들이 공모전, 전시회 참여와 같은 경험과 활동을 통해, 기업, 사회에 진출해 뛰어난 SW 역량을 마음껏 발휘하게 되기를 기대한다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



