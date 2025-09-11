본문 바로가기
서초구, '서초 청년 FESTA' 이달 19일 개막

김민진기자

입력2025.09.11 08:59

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

취업·재테크·문화 체험 다채로운 행사

서울 서초구(구청장 전성수)는 이달 19일부터 26일까지 서초청년센터에서 ‘제2회 서초 청년 FESTA’를 개최한다고 밝혔다. 청년의 날(9월 20일)을 기념해 마련된 이번 축제는 청년들이 직접 기획과 참여에 나선 것이 특징으로, 문화 체험부터 특강, 네트워킹 프로그램까지 청년 맞춤형 행사로 꾸려졌다.

서초구 제공.

서초구 제공.

개막행사는 이달 19일 ‘청.춘.영.화(우리의 청춘은 현재 상영 중)’라는 주제로 열린다. 유상욱 마술사의 해리포터 콘셉트 공연을 시작으로 ‘서초청년상’ 시상식이 진행된다. 이어 70만 구독자를 보유한 유튜버 드로우앤드류가 ‘나의 N잡 성공기’를 주제로 청년들의 고민 상담 토크콘서트를 펼친다. 센터 곳곳은 영화 콘셉트 체험부스로 구성돼 퍼스널 컬러 진단, 달 무드등 만들기 등 다양한 체험을 즐길 수 있다.


22일부터 25일까지는 릴레이 특강이 마련됐다. 22일에는 바른자세 교정 운동 특강이, 23일에는 투자 강사 광화문금융러(진서빈)의 주식 재테크 전략 강의가 예정돼 있다. 25일에는 부동산 법률 전문가 조서영 변호사가 전세·보증금·계약 문제를 다루는 실용 법률 강연을 통해 청년들의 주거 고민을 해소할 계획이다.

24일에는 LG전자, SK하이닉스 등 대기업 현직자 6명이 참여하는 취업 토크콘서트가 열린다. 구직 경험과 취업 역량에 대해 공유하는 패널 토크쇼와 함께 직무별 소그룹 멘토링이 진행돼 청년들에게 맞춤형 취업 컨설팅을 제공한다.


축제의 마지막 날인 26일에는 서초청년센터 루프탑에서 네트워킹 파티 ‘서초청년루프ON’이 열린다. 청년 60여 명이 모여 아이스 브레이킹, 주제별 토의, 케이터링 파티 등으로 행사를 마무리한다.


전성수 서초구청장은 “올해 서초 청년 페스타는 청년들이 직접 기획하고 참여해 더욱 뜻깊다”며, “이번 축제가 청년들에게 실질적으로 도움이 되는 유익한 시간이 되길 바란다. 구에서도 청년들의 성장을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
