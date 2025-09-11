본문 바로가기
부산대, 장애대학생 대상 1:1 맞춤형 취업 컨설팅 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.11 08:47

17~18일 교내 ‘커리어 페어’ 연계

공공기관 참여, 실질적 조언 제공

부산대학교(총장 최재원) 장애학생지원센터는 장애대학생의 취업역량 강화를 위한 '2025 부울경권역 장애대학생 1:1 맞춤형 진로·취업 컨설팅' 행사를 오는 17일부터 18일까지 교내 시월광장에서 개최한다.


이 행사는 부산대가 학부생과 대학원생의 진학·취업·창업을 통합적으로 지원하기 위해 마련한 '2025 진로 IN, 미래 ON: 대학생·대학원생 커리어 페어'의 하나로 진행된다.

컨설팅은 △공공기관 채용제도와 준비 과정 △직무별 필요 역량 △맞춤형 코칭·전략 제공 등을 중심으로 운영되며, 학생 개개인의 진로 탐색과 커리어 로드맵 설정을 돕는 1:1 멘토링 형식으로 진행된다.


부산교통공사, 부산항만공사, 주택도시보증공사, 한국자산관리공사 등 주요 공공기관이 참여해 현장 경험을 공유하고 취업 준비에 실질적인 조언을 제공할 예정이다.


황순영 부산대 장애학생지원센터장(특수교육과 교수)은 "부산대 장애학생지원센터는 부울경권역 맞춤형 진로·취업 지원 선도대학으로서, 채용설명회·취업캠프·역량 강화 교육 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다"며 "이번 컨설팅을 통해 학생들이 개별 역량과 특성을 고려한 맞춤형 진로 설계 지원을 받아 자신감 있게 미래를 준비할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

이번 취업 컨설팅 참가 신청은 오는 15일까지 온라인으로 가능하며, 행사 중 편의제공이 필요한 경우 신청 시 기재하면 당일 지원을 받을 수 있다.

부산대 장애대학생 취업컨설팅 포스터.

부산대 장애대학생 취업컨설팅 포스터.

원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
