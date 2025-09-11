본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기도, 17년간 계약원가심사통해 2조1천억원 절감

이영규기자

입력2025.09.11 07:21

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 지난 17년간 계약 원가심사를 통해 2조1000억원 이상의 예산을 절감한 것으로 나타났다.


계약 원가심사는 지방자치단체가 발주하는 사업의 입찰이나 계약에 앞서 기초금액, 예정가격 등의 적정성을 심사하는 제도다. 불필요한 예산 낭비를 방지하고 재정의 효율성을 높이는 역할을 하고 있다.

경기도는 2008년 8월 계약심사 제도 시행 이후 지금까지 경기도뿐만 아니라 시군과 공공기관의 입찰·계약 4만1282건을 심사해 총 2조 1008억원의 예산을 절감했다.


경기도는 심사 과정에서 ▲적합한 자재 및 공정 적용 확인 ▲과소 산정된 기술자수 조정 ▲일반관리비, 이윤 등 간접공사비 법정요율 적용 등을 세밀히 살폈다.


경기도청

경기도청

AD
원본보기 아이콘

지난해 기관별 절감액을 분석한 결과 시군이 1547건에 244억원의 예산을 절감해 전체의 69%를 차지했다. 경기도는 630건에 50억원을, 출자·출연기관은 391건에 58억원의 예산을 아낀 것으로 집계됐다.

유용철 경기도 감사위원회 계약심사과장은 "앞으로도 합리적이고 내실 있는 계약심사 운영으로 불필요한 예산 낭비를 막고, 재정이 보다 효율적으로 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편 경기도는 계약심사 제도의 성과를 공유하고 향후 개선 방향을 논의하기 위해 지난 3일과 11일에 '계약심사 도 및 시군 공무원 연찬회'를 개최했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1975년생 국민간식 4총사반세기를 이어온 생존 전략

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

옆자리 승객 불편하다면… 코레일 앱으로 자리 바꾼다

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

月 23만원 지원받는 '한부모가족 양육비 수혜자' 내년에 1만명↑

새로운 이슈 보기