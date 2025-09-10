코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감

장중 사상 최고치도 경신

코스닥도 1% 가까이 올라

10일 코스피가 외국인과 기관 쌍끌이 매수에 3310선을 돌파하며 종가 기준 역대 최고치를 경신했다. 코스닥은 830선에서 강보합세로 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 1.67% 오른 3314.53으로 마감했다. 종가 기준 사상 최고치를 기록한 것은 4년 2개월 만이다. 종전 최고치는 2021년 7월 6일 3305.21이었다. 지수는 이날 전장 대비 0.37% 뛴 3272.20에 출발한 뒤 장중 내내 오름폭을 키웠다. 오후 한때 3317.77까지 치솟으며 장중 사상 최고치를 갈아치우기도 했다. 기존 장중 최고치는 2021년 6월 25일 3316.08이었다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 1조3780억원, 9029억원을 사들이며 상승세를 견인했다. 반면 개인은 2조2545억원을 팔아치우며 차익 실현에 나섰다.

대부분 업종이 상승 마감했다. 증권(3.59%) 금융(2.83%) 건설(2.74%) 전기·전자(2.37%) 비금속(2.09%) 운송·창고(1.86%) 보험(1.67%) 전기·가스(1.66%) 제조(1.49%) 유통(1.34%) 기계·장비(1.26%) 금속(1.15%) 의료·정밀기기(1.00%) 운송장비·부품(0.99%) 등의 순으로 올랐다. 이날 코스피 급등에 변동성지수는 8.7%나 상승했다. 반면 제약(-0.25%) 화학(-0.16%) 섬유·의류(-0.18%)는 내렸다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,600 전일대비 1,100 등락률 +1.54% 거래량 21,566,429 전일가 71,500 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 중소형 증권사 실적 개선에 업종 전반 강세...기회를 더 크게 살리려면?코스피, 3300선 돌파…직전 연고점 경신금리 인하 기대감에 힘받는 바이오·헬스케어...기회 제대로 살리려면 전 종목 시세 보기 close (1.54%) SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 304,000 전일대비 16,000 등락률 +5.56% 거래량 5,258,445 전일가 288,000 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 중소형 증권사 실적 개선에 업종 전반 강세...기회를 더 크게 살리려면?코스피, 3300선 돌파…직전 연고점 경신코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세 전 종목 시세 보기 close (5.56%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 967,000 전일대비 22,000 등락률 +2.33% 거래량 216,597 전일가 945,000 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 3300선 돌파…직전 연고점 경신코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세"8월 수익률 6.5%" 서학개미 웃었다…구매 1위는 엔비디아 전 종목 시세 보기 close (2.33%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,500 전일대비 1,500 등락률 +0.68% 거래량 427,432 전일가 219,000 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 한화·유진 등 13개 대기업집단 총수 일가에 '주식 보상' 약정 코스피, 3300선 돌파…직전 연고점 경신코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세 전 종목 시세 보기 close (0.68%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 117,600 전일대비 7,700 등락률 +7.01% 거래량 1,549,054 전일가 109,900 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 3300선 돌파…직전 연고점 경신코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (7.01%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 106,000 전일대비 500 등락률 +0.47% 거래량 704,159 전일가 105,500 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 3300선 돌파…직전 연고점 경신코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세기아, EV5·PV5 앞세워 유럽 전기차 시장 공략[IAA 2025] 전 종목 시세 보기 close (0.47%)가 상승 마감했고 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 340,500 전일대비 6,500 등락률 -1.87% 거래량 246,196 전일가 347,000 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'괜찮은 투자처 찾았는데 ‘총알’이 부족하다? 연 4%대 금리로 400% 레버리지 전 종목 시세 보기 close (-1.87%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,034,000 전일대비 7,000 등락률 -0.67% 거래량 54,889 전일가 1,041,000 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 수주 경쟁력 다시 입증한 삼바[클릭 e종목]코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환'美 관세 압박'에도 또 초대형 계약…삼성바이오, 1.8조 수주(종합) 전 종목 시세 보기 close (-0.67% )는 내렸다.

같은 날 코스닥은 전장 대비 0.99% 뛴 833.00을 기록했다. 지수는 전 거래일보다 0.43% 오른 828.40으로 시작한 뒤 상승분을 일부 반납했으나 다시 상승 흐름을 탔다.

외국인과 기관이 각각 789억원, 628억원을 순매수했고 개인은 1332억원을 순매도했다.

코스닥 시장에서도 대부분 업종이 상승세를 보였다. 비금속(3.15%) 금속(3.03%) 운송장비·부품(2.28%) 기계·장비(1.78%) 통신(1.76%) IT서비스(1.45%) 오락·문화(1.31%) 섬유·의류(1.30%) 제조(0.95%) 화학(0.90%) 유통(0.78%) 금융(0.59%) 등의 순으로 올랐다. 반면 건설(-1.13%) 의료·정밀기기(-0.06%)는 하락 마감했다.

시총 상위 종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 486,000 전일대비 9,500 등락률 +1.99% 거래량 346,817 전일가 476,500 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'괜찮은 투자처 찾았는데 ‘총알’이 부족하다? 연 4%대 금리로 400% 레버리지 전 종목 시세 보기 close (1.99%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 288,000 전일대비 9,500 등락률 +3.41% 거래량 335,914 전일가 278,500 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세[실전재테크]AI·노동환경 변화가 띄운 로봇株, 선택과 집중 어디에코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (3.41%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 151,600 전일대비 100 등락률 +0.07% 거래량 268,152 전일가 151,500 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (0.07%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,650 전일대비 650 등락률 +1.71% 거래량 344,271 전일가 38,000 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 부족한 투자금을 연 4%대 최저금리로 최대 4배까지! 신용미수대환도 가능코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (1.71%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 213,500 전일대비 11,500 등락률 +5.69% 거래량 219,781 전일가 202,000 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (5.69%) 등이 올랐다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 115,800 전일대비 2,100 등락률 -1.78% 거래량 559,560 전일가 117,900 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (-1.78%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 295,000 전일대비 1,000 등락률 -0.34% 거래량 112,398 전일가 296,000 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 부족한 투자금을 연 4%대 최저금리로 최대 4배까지! 신용미수대환도 가능코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세"8월 수익률 6.5%" 서학개미 웃었다…구매 1위는 엔비디아 전 종목 시세 보기 close (-0.34%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 49,200 전일대비 400 등락률 -0.81% 거래량 736,840 전일가 49,600 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로! 전 종목 시세 보기 close (-0.81%) 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 641,000 전일대비 31,000 등락률 -4.61% 거래량 247,182 전일가 672,000 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (-4.61% ) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 102,900 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 538,089 전일가 103,000 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 외인·기관 순매수에 3200선 '강보합' 전 종목 시세 보기 close (-0.10%)는 내렸다.

김지원 KB증권 연구원은 "오늘과 내일 예정된 미국 물가 지표 결과에 따라 변동성 확대 가능성이 존재한다"며 "7거래일 연속 랠리를 이어가며 상승 피로감이 누적됐고 차익실현 매물 출회 가능성도 염두에 둘 필요가 있다"고 짚었다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



