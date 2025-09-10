본문 바로가기
광주 광산구, 어린이보호구역 실태조사 추진

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.10 16:57

광주 광산구가 지역 내 어린이보호구역 교통안전 관리 강화를 위해 실태조사에 나선다고 10일 밝혔다.


조사는 이달부터 오는 11월까지 진행된다. 대상은 초등학교 44곳, 대안·특수학교 2곳, 유치원 8곳 등 모두 54개소다.

광주 광산구 청사.

광산구는 교통사고 발생 빈도, 차량 통행량, 주정차 실태 등 현황을 분석한다. 어린이보호구역 시설의 규정 준수 여부를 점검하고 문제점과 개선 필요성도 함께 진단한다. 구는 조사 결과를 토대로 어린이보호구역 운영 효과를 높일 개선 방안을 마련한다.

앞서 광산구는 개학을 맞아 10일 광산경찰서, 광산 녹색어머니회 등과 함께 선운초와 성덕초 주변 어린이보호구역에서 교통안전 캠페인을 벌였다. '서다·보다·걷다'를 주제로 보행 중 스마트폰 사용 금지 등 올바른 보행 습관을 알리고, 운전자에게는 교통법규 준수를 홍보했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
