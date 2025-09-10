원웨이랩, 2025 K-뷰티코리아 엑스포 참가… 글로벌 시장 공략

㈜원웨이랩(ONEWAYLAB Co., Ltd.)이 오는 9월 11일부터 13일까지 일산 킨텍스에서 개최되는 '2025 K-뷰티코리아 엑스포'에 참가해 자사의 토탈 뷰티케어 라인업을 선보인다.

원웨이랩은 창사 1년 만에 벤처기업 인증을 획득하며 기술력과 성장성을 인정받은 전문 기업으로, 멀티채널 초음파, 리드미컬 펄스 케어, 정밀 센서 피드백 시스템 등 차별화된 독자 기술을 기반으로 제품 기획부터 연구개발·제조까지 전 과정을 자체 수행하고 있다. 이미 볼로냐 코스모프로프, 홍콩 코스모프로프, 두바이 뷰티월드 등 글로벌 주요 전시회에 참가하며 빠르게 해외 시장에서 입지를 넓혀왔으며, 스페인·프랑스·캐나다 등으로 수출을 확대하며 글로벌 무대에서 두각을 나타내고 있다.

이번 K-뷰티코리아 엑스포에서는 전문가용 초음파 디바이스 '르센스(LESSENCE)'와 집중형 리드미컬 펄스 케어 디바이스 '웨이밤(WAYBALM)' 을 대표 제품으로 선보인다. 르센스는 1구와 4구 핸드피스를 자유롭게 전환할 수 있는 멀티채널 초음파 기술과 정밀 센서 피드백 시스템을 적용해, 복부·허벅지·팔 등 바디 전반에 걸쳐 탄력 관리와 컨디션 개선을 위한 맞춤형 케어를 제공한다.

한편, 웨이밤은 미세 캐비테이션 효과와 정밀 제어 기술을 통해 피부에 열 자극을 주지 않으면서도 윤곽 정돈, 피부 탄력 개선, 피부결 개선을 실현할 수 있어 에스테틱과 클리닉 현장에서 활용도가 높다.

엑스포 현장에서는 이 두 가지 대표 제품뿐 아니라 원웨이랩의 전 라인업이 특별 프로모션과 함께 공개된다. 참관객들은 직접 체험할 수 있는 데모 프로그램을 통해 제품의 효과를 확인할 수 있으며, 동시에 국내외 바이어 및 파트너십 상담을 통해 글로벌 비즈니스 협력 기회도 제공된다.

원웨이랩 관계자는 "이번 K-뷰티코리아 엑스포는 원웨이랩이 독자적인 기술력과 차별화된 제품 경쟁력을 직접 입증할 수 있는 무대가 될 것"이라며 "고객에게는 검증된 기술 기반의 전문 디바이스를, 파트너에게는 신뢰할 수 있는 협력 기회를 제시하며 글로벌 뷰티 디바이스 시장에서 한 단계 더 도약하겠다"고 말했다.





