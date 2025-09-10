장수군, 장계체육공원에 '장계파크골프장' 개장

19억 8,500만원 투입…18홀 규모

전북 장수군이 지난 9일 장계체육공원에 18홀 규모의 장계파크골프장을 개장했다.

10일 군에 따르면 장계파크골프장은 군 내에 파크골프장이 없어 군민들의 불편 민원이 끊임없이 제기돼 왔었는데 군 최초로 개장해 군민 숙원사업 완성과 여가활동 새 거점이 탄생됐다는 점에서 의미가 크다.

장수군이 지난 9일 장계체육공원에 18홀 규모의 장계파크골프장을 군 최초로 개장했다. 장수군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 개장식에는 최훈식 군수를 비롯해 최한주 군의회의장, 군의원, 도의원, 파크골프협회 관계자 및 지역 단체 인사 및 군민 등 150여 명이 참석했다.

개장식과 함께 전북도 14개 시군 선수단이 참여한 친선경기도 함께 열렸으며 테이프 커팅, 기념 시타 등 다채로운 프로그램으로 화합과 축제의 장이 됐다.

장계파크골프장은 지난 2023년부터 2024년까지 2년간 총사업비 19억 8,500만원이 투입됐으며 장계체육공원 부지 13,384㎡에 18홀 규모로 군민의 여가환경 개선과 건강한 생활지원을 목표로 누구나 무료로 편리하게 즐길 수 있는 공간으로 조성됐다.

군은 늘어나는 파크골프의 수요를 충족하기 위해 올해 하반기 번암파크골프장을 추가로 개장할 계획이며 장수파크골프장도 내년도 하반기 개장을 목표로 추진 중이다.

군은 파크골프가 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 생활체육 종목으로 군민들의 건강 증진은 물론 대회 개최를 통한 관광객 유치와 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

최훈식 군수는 "최근 파크골프의 인기가 나날이 높아지는 가운데 군 최초로 장계파크골프장이 개장됨에 따라 군민의 새로운 휴식과 여가생활을 위한 공간으로 활용되길 바란다"며 "앞으로도 많은 군민이 이용할 수 있는 생활체육시설 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>