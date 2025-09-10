본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

檢, 올해 상반기 ‘마약사범’ 1만400여명… 전년 대비 소폭 감소

허경준기자

입력2025.09.10 10:47

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

검·경·해경, 관세청 등 범정부 ‘특별 단속’ 성과
20~30대 마약사범 6286명… 미성년자도 262명 달해

檢, 올해 상반기 ‘마약사범’ 1만400여명… 전년 대비 소폭 감소
AD
원본보기 아이콘

올해 상반기 적발된 마약사범이 지난해 같은 기간 대비 소폭 감소한 것으로 나타났다. 검찰, 경찰, 해경, 관세청 등 범정부 차원의 마약류 특별 단속이 성과를 내고 있는 것으로 보인다.


10일 대검찰청 마약·조직범죄부(부장 김형석 검사장)에 따르면 올해 1월부터 6월까지 적발된 마약류사범은 1만479명으로, 지난해 같은 기간(1만1064명)과 비교해 5.3% 감소했다. 마약류별로 지난해 동기와 비교하면 ▲대마 1620명→1103명 ▲마약 717명→693명 ▲향정신성의약품(향정) 8727명→8683명으로 마약류사범이 전체적으로 줄어들었다.

올해 상반기에 적발된 마약류사범을 유형별로 살펴보면 투약사범이 4373명으로 가장 높은 수치를 기록했고 밀매사범이 2300명으로 뒤를 이었다. 마약류 밀수사범은 771명, 소지한 사범은 721명으로 확인됐다. 투약사범 중에서는 향정사범이 3817명, 대마가 472명, 마약이 84명으로 향정 투약 비율이 월등하게 높았다.


입건된 마약사범 중 남성은 7825명(74.7%), 여성은 2654명(25.3%)이었다. 연령대는 20~30대가 6286명으로 가장 많았고, 40대가 1749명, 50대가 1171명, 60대 이상은 811명, 15세~19세 미성년자도 262명에 달했는데 이 중 15세 미만은 5명인 것으로 나타났다.


직업별로는 무직이 3289명(31.4%)으로 가장 많았고, 회사원이 572명(5.5%), 노동업이 461명(4.4%), 학생이 316명(3%)으로 뒤를 이었다. 의료업 종사자는 191명, 교수를 포함한 교원도 10명인 것으로 확인됐다.

압수한 마약류는 총 616.6㎏으로 전년 동기(469.9kg) 대비 31.2% 증가했다. 펜타닐과 같은 오피오이드계 마약류 진통제인 '옥시코돈' 등이 지난해 대비 1419% 늘어났고 MDMA(엑스터시)는 316%, 케타민 217%, 졸피뎀 등이 128% 폭증했다.


지역별로는 서울·인천·경기 등 수도권이 전체 단속 인원의 절반이 넘는 50.2%(5261명)를 차지했고, 인천이 776명, 부산이 599명, 충남 470명, 대구 439명, 경북 384명, 전남 292명, 광주 232명으로 나타났다. 외국인 마약류사범은 1505명으로 전년 동기(1316명) 대비 14.4% 증가했는데 베트남이 450명, 태국 340명, 중국 336명으로 집계됐다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1인당 최대 360만원 토해내야" 자녀수당 폐지 공기업 직원들 화들짝 "1인당 최대 360만원 토해내야" 자녀수당 폐지 공... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 날씬해"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 것도 까먹길!

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

트럼프 '상호 관세' 운명 쥔 소송전…연내 최종 판결 나올 듯

김성환 환경장관 "탈원전 시즌2 없다…신규 건설은 공론화 필요"

새로운 이슈 보기