본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

리사 수 AMD CEO, CES 2026 기조연설 나선다

장희준기자

입력2025.09.10 09:59

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

AMD가 보유한 AI 포트폴리오 소개

리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 내년 CES 개막 기조연설에 나선다.


미국 소비자기술협회(CTA)는 수 CEO가 내년 1월 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 베니시안 호텔의 팔라초 볼룸에서 열리는 CES 2026 개막 기조연설을 맡게 됐다고 10일 밝혔다.

리사 수 AMD 최고경영자(CEO). AMD

리사 수 AMD 최고경영자(CEO). AMD

AD
원본보기 아이콘

수 CEO는 클라우드부터 엔터프라이즈, 엣지, 디바이스에 이르는 미래형 인공지능(AI) 솔루션에 대한 비전을 소개한다. 특히 AMD의 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), 적응형 컴퓨팅, AI 소프트웨어 등 폭넓은 포트폴리오가 주요 과제를 해결하는 데 어떻게 기여하는지 설명할 예정이다.


매년 초 미국에서 열리는 CES는 스페인 MWC, 독일 IFA 등과 함께 글로벌 시장 트렌드를 엿볼 수 있는 세계 3대 전자·정보기술(IT) 박람회로 꼽힌다. 내년 행사는 1월 6~9일 열린다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1인당 최대 360만원 토해내야" 자녀수당 폐지 공기업 직원들 화들짝 "1인당 최대 360만원 토해내야" 자녀수당 폐지 공... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

하루도 못버틴 '협치'

"텐트 밖은 전망대" 춘천 대룡산 전망대 점령한 민폐 캠핑족

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

애플, 운동·수면 동반자 '애플 워치 11', 보청기 되는 에어팟 공개

새로운 이슈 보기