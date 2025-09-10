휴온스엔, 건강기능식품 모델로 장나라 발탁

온·오프라인 채널 통해 홍보 활동 전개

휴온스, 건강기능식품 모델 장나라. 휴온스엔 AD 원본보기 아이콘

휴온스엔 관계자는 "철저한 자기 관리로 동안 이미지를 유지하는 동시에 밝고 건강한 매력을 지닌 점을 높이 평가해 모델로 발탁했다"며 "장나라의 건강하고 긍정적인 이미지가 다양한 연령의 소비층을 아우르는 브랜드 이미지와 잘 부합한다"고 했다.

휴온스엔은 휴온스그룹의 건강기능식품 역량을 결집한 통합 법인이다. 건강기능식품을 중심으로 라이프케어 솔루션을 제공하고 있다. 주요 제품으로는 프리미엄 비타민 브랜드 '메리트C', 여성 건강 전문 브랜드 '마이시톨', 종합건강식품 브랜드 '휴온스N' 등이 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



