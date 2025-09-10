신한금융, '금융소비자보호 선도 모델' 제시

금감원 간담회서 대표 사례 발표

지주 최초 '소비자보호부문' 독립 신설 등 공유

"금융 본질은 신뢰 확보" 진옥동 경영철학 반영

신한금융그룹은 9일 서울 금융감독원에서 열린 간담회에서 금융사를 대표해 진옥동 회장의 철학이 반영된 '금융소비자보호 모델'을 발표했다고 10일 밝혔다.

이번 간담회는 금융소비자 중심의 조직문화 확산을 위해 마련됐다. 이찬진 금감원장을 비롯해 은행·보험·증권 등 주요 최고경영자(CEO)와 소비자보호 총괄책임자(CCO)들이 참석했다. 신한금융은 이 자리에서 금융사 대표로 '소비자보호 거버넌스 운영 현황 및 사례'를 발표했다.

신한금융은 '금융의 본질은 고객 자산의 안전한 보관과 신뢰 확보에 있다'는 진 회장의 경영철학을 기반으로 다양한 소비자보호 정책을 실행 중이다.

2023년 7월 금융지주 최초로 '소비자보호부문'을 신설했고, 전 그룹사 CCO가 참여하는 '소비자보호위원회'를 제도화해 소비자보호 전략과 제도를 심의하고 있다. 또한 ▲지주-그룹사 간 금융소비자보호 실태평가 보고 및 컨설팅 ▲그룹 통합 고객소통 플랫폼 '신한 새로고침' 구축 ▲보이스피싱 공동 대응 체계 마련 등 그룹 공동 과제를 추진 중이다.

신한은행 역시 소비자보호부서를 8개 전담팀으로 세분화했으며, 경영진 평가에 소비자보호 과제를 의무적으로 반영하는 등 실질적인 정책을 추진하고 있다. 이날 자리에 참석한 정상혁 은행장은 "소비자보호는 건전한 금융환경의 근간이며 체계적인 거버넌스와 실행을 통해 현장에서 실천이 이어지도록 하고 있다"며 "앞으로도 금융당국과 긴밀히 협력해 국민이 신뢰하는 금융환경을 만들어가겠다"고 말했다.





