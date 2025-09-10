경기도, DMZ국제다큐멘터리영화제 파주 임진각서 11일 개막

11~17일 제17회 DMZ국제다큐멘터리영화제 개최

개막작 '푸틴에 반대하는 모든 사람' 등 50개국 143편 다큐멘터리 상영

'제17회 DMZ국제다큐멘터리영화제'(조직위원장 김동연, 집행위원장 장해랑)가 오는 11일 파주 임진각 평화누리 대공연장에서 개막해 17일까지 7일간 열린다.

개막작(푸틴에 반대하는 모든 사람). 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 슬로건은 '우리가 살고 싶은 하루'로, 다큐멘터리를 통해 인간과 사회를 성찰하며 더 나은 삶의 가치를 모색한다.

개막식은 배우 김중기와 아나운서 임현주의 진행으로 열리며, 인디밴드 '단편선과 순간들'이 축하공연을 선보인다. 개막작은 러시아 내 전쟁 반대 교사의 용기를 그린 '푸틴에 반대하는 모든 사람'이다

제17회 DMZ국제다큐멘터리영화제는 11일 개막식을 시작으로 고양시의 메가박스 킨텍스와 파주시의 CGV파주야당에서 상영을 진행한다. 올해는 국내 최대 규모로 내년 7월까지 전국의 시네마네크, 예술영화관에서 진행하는 프레더릭 와이즈먼 전작 회고전을 비롯해 50개국 143편(장편 88편, 단편 55편)의 국내외 최신 다큐멘터리를 만나볼 수 있다.

영화 상영 프로그램은 ▲경쟁부문인 국제경쟁, 프런티어, 한국경쟁 ▲비경쟁부문 베리테, 다큐픽션, 에세이, 익스팬디드 ▲올해 신설 프로그램인 크리틱스 초이스, 기획전에서 상영한다.

기획전은 미국의 다큐멘터리 거장 프레더릭 와이즈먼의 전작 45편 중 20편을 상영하는 '프레더릭 와이즈먼 전작 순회 회고전'과 최근 분야를 막론하고 가장 뜨거운 화두로 떠오른 인공지능(AI)을 활용하거나 동반해 만든 작품을 상영하는 '인간, AI, 그들의 영화 그리고 그들의 미래'이다. 프레더릭 와이즈먼 전작 순회 회고전은 영화제 종료 후 내년 7월까지 전국 시네마테크와 예술영화관에서 이어진다.

올해로 3회째를 맞이하는 비(非) 극장 상영 프로그램은 '자연의 얼굴'을 주제로 김포 애기봉 평화생태공원 전시관(9월 5일~10월 12일)과 고양시 예술창작공간 새들(12일~17일)에서 9편을 전시 형태로 상영한다.

시민 참여와 문화 향유 기회를 확대하기 위한 DMZ Docs 플러스+는 올해 경기인디시네마관, 성남미디어센터, 포천미디어센터, 화성시 작은영화관에서 진행한다.

다큐멘터리 상영과 공연을 함께 감상할 수 있는 '다큐콘서트'는 현대백화점 킨텍스점 10층 하늘정원(12일~14일)과 일산 호수공원 노래하는 분수대(13일~14일)에서 열린다. 다큐콘서트는 무료 행사로 누구나 참여할 수 있다.

DMZ국제다큐멘터리영화제가 운영하는 다큐멘터리 전문 OTT(온라인동영상서비스) 다큐보다'docuVoDA'에서는 단편 영화 컬렉션 '짧은 것은 아름답다'와 최근 두각을 나타내고 있는 머시니마(촬영 대신 게임엔진?가상세계를 활용해 영상을 제작하는 방식) 다큐멘터리 중 주목할 만한 단편 다큐멘터리를 선별해 '이것은 가상이 아니다'를 선보인다.

한국과 아시아의 우수한 다큐멘터리 프로젝트를 발굴, 지원, 육성하는 산업 프로그램 DMZ Docs 인더스트리는 12일부터 16일까지 개최한다. 기획개발부터 후반제작 지원까지 창작자들을 위한 실질적인 제작지원 사업으로 전면 개편해 총 42편, 4억2000만원 규모의 제작지원작 및 피치 프로젝트가 참여한다.

제17회 DMZ국제다큐멘터리영화제는 관객들의 개막식 참석 편의를 위해 개막식 당일 GTX-A 운정중앙역과 임진각평화누리 대공연장까지 오후 3시부터 순환 셔틀버스를 운행한다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



