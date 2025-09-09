본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

'도로 손상 탐지'…호남대, 창업 아이디어 공모전 두각

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.09 15:55

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
호남대학교 컴퓨터공학과 학생들이 창업교육센터가 주관한 '2025-1학기 지역 사회 문제 해결 창업아이디어 공모전'에서 우수한 성적을 거뒀다. 호남대학교 제공

호남대학교 컴퓨터공학과 학생들이 창업교육센터가 주관한 '2025-1학기 지역 사회 문제 해결 창업아이디어 공모전'에서 우수한 성적을 거뒀다. 호남대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

호남대학교는 컴퓨터공학과 학생들이 창업교육센터가 주관한 '2025-1학기 지역 사회 문제 해결 창업아이디어 공모전'에서 우수한 성적을 거뒀다고 9일 밝혔다.


광주시의 지역 현안을 해결할 수 있는 창의적 창업아이디어 발굴 차원에서 개최된 이번 공모전에서는 컴퓨터공학과의 이찬호(대학원 박사과정), 송우진·전대혁(학부 4학년) 학생이 각각 팀을 이끌었다.

공모전 결과 ▲'도로 손상 탐지·유지보수 관리 시스템'(이찬호·유은성 학생)이 대상을 ▲'블록센스(BlockSense)'(송우진 학생 외 4인)가 대상을 ▲'개인별 맞춤 지원 정책 알림이'(전대혁 학생 외 4인)가 우수상을 각각 수상했다.


호남대 관계자는 "이번 수상은 학생들의 기술적 역량과 창의성을 인정받은 결과다"며 "학과 차원의 연구·산학 협력·창업 교육 프로그램이 결실을 맺은 사례로 평가된다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장 [단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

인수자 못 찾은 위메프, 회생절차 폐지…파산 수순

새로운 이슈 보기