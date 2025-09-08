본문 바로가기
고성군, 소상공인 특례 보증 지원사업 22일부터 시행

이종구기자

입력2025.09.08 19:20

시계아이콘00분 30초 소요
평화 경제 거점 도시 강원 고성군(군수 함명준)은 오는 9일 강원신용보증재단과 업무협약을 체결하고, 지역 소상공인의 자금난 해소를 위한 '특례 보증' 지원사업을 22일부터 시행한다.

고성군청 전경. 강원 고성군 제공

원본보기 아이콘

이번 사업을 위해 고성군은 4억원을 출연하며, 특례 보증 운영 규모는 50억원이다. 해당 제도는 신용도가 낮거나 담보력이 부족한 소상공인에게 특별출연금으로 '특례보증'을 지원하여 대출받을 수 있도록 하는 제도이다.


지원 대상은 신청일 기준 고성군에 사업장과 주민등록을 두고, 3개월 이상 사업장을 운영 중인 소상공인 중 개인사업자다. 지원 한도는 업체당 최대 5천만 원 이내이며, 보증기간은 2년, 보증료율은 0.8%로 고정이다.

아울러 고성군은 특례 보증 수수료(2년분)의 1년분을 지원하는 '특례 보증 수수료 지원사업'을 병행하여 시행하고, 중소기업육성자금 이차보전 지원사업과의 중복지원도 가능해 소상공인의 금융 부담을 더욱 줄일 방침이다.


함명준 고성군수는 "이번 특례 보증으로 소상공인에게 실질적인 금융 지원을 제공함으로써 자금난으로 어려움을 겪는 소상공인의 경영 안정과 재도약 기회를 돕겠다"며 "앞으로도 고성군 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있는 다양한 정책을 추진하겠다"고 말했다.




강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
