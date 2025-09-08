본문 바로가기
이천 증포동에 8.2만㎡ 규모 체육공원 착공…내년 5월 완공

정두환기자

입력2025.09.08 16:37

다목적운동장·테니스장·족구장 등 갖춰

경기도 이천시 증포동 일대에 내년 상반기 8만2000㎡ 규모의 체육공원이 들어선다.

8일 개최된 이천 증포동 체육공원 착공식에서 김경희 이천시장이 인사말을 하고 있다. 이천시 제공

8일 개최된 이천 증포동 체육공원 착공식에서 김경희 이천시장이 인사말을 하고 있다. 이천시 제공

이천시는 8일 증포동 294번지 일원에 조성하는 '증포동 체육공원 조성 사업' 착공식을 개최했다. 착공식에는 김경희 이천시장, 송석준 국회의원, 박명서 시의회 의장, 허원·김일중 도의원과 사회단체장, 지역 주민 등 200여 명이 참석했다.


체육공원 조성에는 도비 60억 원을 포함해 총 450억 원이 투입된다. 공원 내에는 다목적운동장, 중앙광장, 테니스장, 족구장, 그라운드골프장, 풋살장, 어린이 놀이터, 바닥분수 등이 들어선다. 준공 목표 시기는 내년 5월이다.

김경희 이천시장은 "증포동 체육공원은 시민 여러분이 건강하고 활기찬 삶을 누릴 수 있는 기반이 될 것"이라며 "앞으로도 생활체육 기반 확충과 지역 균형 발전을 위해 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

