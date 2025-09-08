'제43회 금산세계인삼축제' 성공다짐 단체장 간담회 개최

축제기간 10일 동안 총 2034명 봉사 참여

'제43회 금산세계인삼축제'가 오는 19일로 다가옴에 따라 성공 다짐을 위한 단체장 간담회가 열렸다.

금산군자원봉사센터(센터장 장길호)가 지난 5일 금산군 다목적군민회관 대강당에서 제43회 금산세계인삼축제 성공을 다짐하며 축제 참여 자원봉사단체장 35명이 참석한 가운데 간담회를 개최했다.

이날 간담회는 자원봉사 협력 방안을 협의하고 분야별 활동 업무를 안내했으며 소통과 연대교류의 장으로 자원봉사활동 단체 간 유기적 협조 체계 구축을 다짐했다.

제43회 금산세계인삼 축제 기간 5개 분야에 1일 254명, 10일 총 2034명이 사명감을 갖고 봉사에 참여하며 센터는 오는 16일 금산다락원 생명의집 대공연장에서 다짐 결의대회를 가질 예정이다.

장길호 센터장은 "제43회 금산세계인삼축제에서 최고의 자원봉사를 통한 따뜻하고 정이 넘치는 금산의 이미지를 심어주고 관광객에게 감동을 주는 봉사활동을 펼치자"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



