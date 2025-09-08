부산 중학교 2곳 '폭발물 협박 팩스'… 경찰 긴급 출동, 허위 확인

부산의 중학교 2곳에서 폭발물 협박 소동이 일어났다.

부산 북구와 수영구의 한 중학교에 '폭발물을 설치했다'는 협박성 팩스가 잇따라 접수돼 경찰이 긴급 출동했다. 다행히 폭발물은 발견되지 않았다.

부산 북부경찰서는 8일 오전 10시 13분께 북구 A중학교에 대한 폭발물 협박 신고를 접수했다고 밝혔다.

경찰은 초동대응팀 등 30여명을 투입해 학생과 교직원 560여명을 대피시키고 학교 안팎을 수색했다. 수색 결과 특이한 물품은 발견되지 않았으며 학생들은 오전 11시 35분께 교실로 복귀했다.

같은 시각인 오전 10시 17분 수영구 B중학교에도 폭발물을 설치했다는 내용의 팩스가 접수됐다.

수영경찰서도 대응 인력 30여명을 출동시켜 교내외를 수색했으나 위험물은 확인되지 않았다. 수색은 오전 11시 10분께 종료됐다.

경찰은 협박 팩스의 발송 경로를 추적하고 있고 허위 신고 배경을 조사하고 있다.





