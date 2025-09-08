본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산 중학교 2곳 '폭발물 협박 팩스'… 경찰 긴급 출동, 허위 확인

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.08 14:20

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산의 중학교 2곳에서 폭발물 협박 소동이 일어났다.


부산 북구와 수영구의 한 중학교에 '폭발물을 설치했다'는 협박성 팩스가 잇따라 접수돼 경찰이 긴급 출동했다. 다행히 폭발물은 발견되지 않았다.

부산 북부경찰서는 8일 오전 10시 13분께 북구 A중학교에 대한 폭발물 협박 신고를 접수했다고 밝혔다.


경찰은 초동대응팀 등 30여명을 투입해 학생과 교직원 560여명을 대피시키고 학교 안팎을 수색했다. 수색 결과 특이한 물품은 발견되지 않았으며 학생들은 오전 11시 35분께 교실로 복귀했다.


같은 시각인 오전 10시 17분 수영구 B중학교에도 폭발물을 설치했다는 내용의 팩스가 접수됐다.

수영경찰서도 대응 인력 30여명을 출동시켜 교내외를 수색했으나 위험물은 확인되지 않았다. 수색은 오전 11시 10분께 종료됐다.


경찰은 협박 팩스의 발송 경로를 추적하고 있고 허위 신고 배경을 조사하고 있다.

연합뉴스.

연합뉴스.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"최고기온 1도만 올라도…소비자물가 1년 간 0.06%P 더 오른다"

日자민당 차기 총재 경쟁 급물살…추천인 확보전 치열

'성비위 논란'에 조국혁신당 비대위 체제로 전환…조국 조기 등판할까

새로운 이슈 보기