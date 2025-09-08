본문 바로가기
경기도일자리재단, 군 전역간부 'Restart! 4050육공 프로젝트'

이영규기자

입력2025.09.08 13:28

시계아이콘00분 32초 소요
경기도일자리재단이 9월부터 12월까지 육군·공군 전역 및 전역 예정 간부를 대상으로 'Restart! 4050육공 프로젝트'를 진행한다. 이번 프로젝트는 전역 간부의 경력 전환과 중소·중견 기업의 인력 수급을 지원하기 위해 마련됐다.


참여 대상은 9월1일 기준 만 40세에서 59세에 해당하는 육군과 공군 소속의 전역자 및 전역 예정 간부다.

이들은 ▲베이비부머 인턴십(기업 근무형) ▲베이비부머 라이트잡 ▲중소·중견기업 현장 연수제도 사업 등 유형에 따라 참여하게 된다.


경기도일자리재단

원본보기 아이콘

자세한 참여 자격 및 방법은 잡아바 어플라이 누리집(https://apply.jobaba.net/) 및 경기도일자리포털 잡아바 내 온라인 채용관을 통해 확인이 가능하다.


도 일자리재단은 이와 함께 오는 26일 수원시 남부사업본부에서 'Restart! 4050육공 매칭데이' 행사를 개최한다.

현장 면접 방식으로 운영되는 이번 행사는 즉시 사업 참여가 가능하여 구직자와 기업 간 실질적인 매칭을 지원한다.


윤덕룡 도 일자리재단 대표이사는 "각 군과의 업무협약에 이어 추진되는 이번 프로젝트는 전역 간부의 사회 정착과 기업 인력난 해소라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 수 있는 의미 있는 사업"이라며 "재단의 전문성을 바탕으로 특별한 희생에 정당한 보상이 돌아가도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

