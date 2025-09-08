본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

NH증권, 'N2 트러스트웨이 유언대용신탁' 출시

송화정기자

입력2025.09.08 10:30

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

NH투자증권은 고객 맞춤형 상속 관리 서비스를 제공하는 'N2 트러스트웨이 유언대용신탁'을 출시했다고 8일 밝혔다.

NH증권, 'N2 트러스트웨이 유언대용신탁' 출시
AD
원본보기 아이콘

유언대용신탁은 고객이 증권사와 신탁계약을 체결한 후 생전에는 고객이 생활자금 등 운용자금을 수령하고 사후에는 지정한 수익자에게 재산이 승계되는 구조의 상품이다. 고객은 이 계약을 통해 금전, 부동산, 유가증권 등 다양한 자산을 신탁할 수 있고 안정적인 자산 관리 후 신속·정확한 상속집행이 가능해 상속 분쟁 예방이 가능하다.


유언대용신탁은 ▲간편성 ▲유연성 ▲연속성이 핵심 장점이다. 유언이 공증·검인 등 복잡한 절차를 필요로 하는 반면 유언대용신탁은 계약 체결만으로 효력이 발생한다. 또한 일반 유언은 변경 시 철회 및 재작성 절차가 필요한 데 반해 신탁은 계약 변경만으로 자유롭게 내용 수정이 가능하다. 아울러 1차 수익자 지정만 가능한 유언과 달리 유언대용신탁은 수익자를 연속 지정할 수 있어 대를 잇는 자산 승계가 가능하다.

NH투자증권은 전문 세무사를 통한 절세 전략, 전담 변호사의 상속설계 및 계약서 작성 지원 등을 통해 고객별 맞춤형 종합 컨설팅을 제공한다. 특히 은행 대비 1대1 자산관리에 강점을 지닌 증권사의 특성을 활용해 고객의 자산 현황은 물론 가족관계까지 면밀히 고려한 서비스를 제공한다는 계획이다. NH투자증권은 국내 증권사 중 최고 수준 신용등급(AA+)을 보유하고 있어 신탁 자산 관리 측면에서도 안정성을 갖추고 있다.


이재경 NH투자증권 리테일사업총괄부문 부사장은 "1인 가족 증가 및 고령화가 심화됨에 따라 노후 자산관리 및 상속 분쟁 예방에 대한 필요성이 대두되고 있다"며 "NH투자증권의 프라이빗 딜(Private Deal) 솔루션부에 전담 변호사, 택스(Tax) 센터에 전문 세무사 및 부동산 전문인력 등을 내재화해 고액자산가 대상 맞춤형 컨설팅 솔루션을 제공할 것"이라고 밝혔다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린 올영 라운지[럭셔리월드] "70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기