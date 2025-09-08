NH증권, 'N2 트러스트웨이 유언대용신탁' 출시

NH투자증권은 고객 맞춤형 상속 관리 서비스를 제공하는 'N2 트러스트웨이 유언대용신탁'을 출시했다고 8일 밝혔다.

유언대용신탁은 고객이 증권사와 신탁계약을 체결한 후 생전에는 고객이 생활자금 등 운용자금을 수령하고 사후에는 지정한 수익자에게 재산이 승계되는 구조의 상품이다. 고객은 이 계약을 통해 금전, 부동산, 유가증권 등 다양한 자산을 신탁할 수 있고 안정적인 자산 관리 후 신속·정확한 상속집행이 가능해 상속 분쟁 예방이 가능하다.

유언대용신탁은 ▲간편성 ▲유연성 ▲연속성이 핵심 장점이다. 유언이 공증·검인 등 복잡한 절차를 필요로 하는 반면 유언대용신탁은 계약 체결만으로 효력이 발생한다. 또한 일반 유언은 변경 시 철회 및 재작성 절차가 필요한 데 반해 신탁은 계약 변경만으로 자유롭게 내용 수정이 가능하다. 아울러 1차 수익자 지정만 가능한 유언과 달리 유언대용신탁은 수익자를 연속 지정할 수 있어 대를 잇는 자산 승계가 가능하다.

NH투자증권은 전문 세무사를 통한 절세 전략, 전담 변호사의 상속설계 및 계약서 작성 지원 등을 통해 고객별 맞춤형 종합 컨설팅을 제공한다. 특히 은행 대비 1대1 자산관리에 강점을 지닌 증권사의 특성을 활용해 고객의 자산 현황은 물론 가족관계까지 면밀히 고려한 서비스를 제공한다는 계획이다. NH투자증권은 국내 증권사 중 최고 수준 신용등급(AA+)을 보유하고 있어 신탁 자산 관리 측면에서도 안정성을 갖추고 있다.

이재경 NH투자증권 리테일사업총괄부문 부사장은 "1인 가족 증가 및 고령화가 심화됨에 따라 노후 자산관리 및 상속 분쟁 예방에 대한 필요성이 대두되고 있다"며 "NH투자증권의 프라이빗 딜(Private Deal) 솔루션부에 전담 변호사, 택스(Tax) 센터에 전문 세무사 및 부동산 전문인력 등을 내재화해 고액자산가 대상 맞춤형 컨설팅 솔루션을 제공할 것"이라고 밝혔다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>