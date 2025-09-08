22주년 맞은 네이버 블로그, 개편 나선다…AI 추천·커뮤니티 도입

블로그 홈에 개인화 추천 강화…맞춤형 AI 추천도

커뮤니티 기능도 도입 예정…글 공감 이모티콘 확대

새 슬로건·로고도 함께 공개

네이버 블로그가 22주년을 맞아 인공지능(AI) 기반 추천과 새로운 블로그 홈, 커뮤니티 기능 도입 등을 포함한 개편을 진행한다.

네이버는 블로그 서비스의 '기록의 발견, 즐거운 연결'이라는 새로운 슬로건과 함께 이 같은 내용을 담은 개편 방안을 8일 공개했다. 아울러 기록에서 출발해 관계의 확장으로 이어지는 여정을 상징하는 새 로고도 공개했다.

네이버 블로그가 22주년을 맞아 인공지능(AI) 기반 추천과 새로운 블로그 홈 등을 포함한 개편을 진행한다. 새로운 블로그 홈이 적용된 모바일 앱 메인 화면. 네이버 제공 AD 원본보기 아이콘

네이버 블로그는 2003년 출시됐는데, 지난 8월 기준 33억건 이상의 누적 게시글과 3700만여건의 누적 블로그 수를 기록했다.

우선 네이버 블로그는 AI 기반 개인화 추천을 한층 강화한다. 기존 연령별, 성별, 주제 등을 바탕으로 콘텐츠를 추천하는 데서 나아가 이웃 관계, 관심사와 활동 이력 등을 분석해 취향에 맞는 게시글과 새로운 관심사를 추천해준다.

오는 10일에는 개인화 추천을 강화한 새로운 '블로그 홈'을 선보인다. 개편되는 블로그 홈은 이웃새글뿐 아니라 이용자의 관심사와 이웃 관계가 반영된 콘텐츠도 함께 추천한다. 이웃의 인기글, 최근 방문했던 블로그의 글 중 관심 가질 만한 글, 유사한 관심사를 가진 이용자들이 많이 본 글들도 만나볼 수 있다. 기존 블로그 홈은 이웃이 최근 올린 게시글만 모아 제공했다.

이용자가 더 활발하게 소통하는 이웃의 글을 우선 살펴볼 수 있는 관계도순 정렬 기능도 선보인다. 이 기능은 일부 사용자를 대상으로 테스트를 거쳐 점차 확대 적용될 예정이다.

네이버 블로그는 홈 개편을 시작으로 주제별·연령별 게시글을 추천하는 '추천탭'에 올해 중 개인 맞춤형 추천 기술을 더할 예정이다. 블로그에서 주목받고 있는 콘텐츠와 블로거, 트렌드를 한눈에 살펴볼 수 있는 탭도 새로 만들 예정이다.

이용자들 사이의 소통 기능도 강화한다. 오는 10일부터 블로그 게시글의 공감 이모티콘을 기존 '좋아요(하트)'에 더해 '웃겨요', '놀라워요' 등 6종으로 확대한다. 아울러 이용자들이 자신의 블로그 메인에 추가할 수 있는 위젯 기능도 출시할 예정이다. 질의응답(Q&A), 투표 등 여러 종류의 위젯을 추가할 수 있다.

같은 관심사와 취향을 가진 이용자들이 함께 콘텐츠를 만들고 정보를 공유할 수 있는 커뮤니티 기능도 선보일 계획이다. 이웃들과 함께 블로그 챌린지에 도전하거나 다른 이용자와 관심사 큐레이션을 공유할 수 있는 기능 등이 그 사례다.

이일구 네이버 콘텐츠서비스 부문장은 "네이버 블로그는 기록이라는 본연의 가치를 중심으로 안정적인 서비스를 이어오며 이용자들에게 20년 이상 꾸준한 사랑과 신뢰를 받으며 성장해왔다"면서 "넥스트 블로그는 블로그에 쌓인 소중한 기록들을 바탕으로 블로거들이 나와 연결된 사람들의 기록을 통해 새로운 관심사와 트렌드를 발견하고 창작에 대한 영감을 얻고 관계를 확장해 나갈 수 있는 '함께 하는 블로그'로 나아가겠다"고 말했다.

한편, 네이버 블로그는 블로그 홈 개편에 맞춰 '블로그 홈 보물찾기 이벤트'를 이달 10일부터 23일까지 진행한다. 하루에 한 번 블로그 앱을 통해 이벤트에 참여할 수 있으며, 추첨을 통해 네이버페이 포인트를 받을 수 있다.

네이버 블로그가 22주년을 맞아 인공지능(AI) 기반 추천과 새로운 블로그 홈 등을 포함한 개편을 진행한다. 네이버 블로그의 개편 방향성. 네이버 제공 원본보기 아이콘





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>