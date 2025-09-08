대전교육청, 내면 성장 이루는 '자람여정 캠프'개최

여정 통해 배려와 협력 배우는 기회 제공

가정·학교·개인·사회적 어려움을 겪는 위기 청소년들에게 자기 성장과 자신감을 향상하고 타인과의 긍정적인 관계 형성을 맺는 배려와 협력의 시간을 가졌다.

대전시교육청 남학생 가정형 위(Wee) 센터는 지난 1일부터 5일까지 센터 학생들을 대상으로 오롯이 성장하는 '자람여정'캠프를 4박 5일 일정으로 경상남도 통영의 욕지도에서 진행했다.

가정형 위(Wee) 센터는 가정·학교·개인·사회적 어려움을 겪는 위기 청소년들에게 보호·상담·교육을 제공하는 기숙형 교육기관이다.

센터에 입소한 학생들은 자기 자신, 가족, 학교 등에서 일어날 수 있는 갈등과 고민에 대해 스스로 되돌아보는 시간을 갖고, 다양한 체험 활동과 대안 수업을 통해 사회성을 학습한다.

또한 문제를 스스로 극복하고 해결하는 방법을 배워가며, 나아가 건강한 학교생활을 영위할 수 있도록 지원받는다.

'자람'이란 '자라나다', '성장하다'라는 순우리말을 뜻하는 의미로, '자람여정'이란 센터의 학생들이 교사들과 함께 밥을 지어 먹고, 걷고, 고민하고, 좋은 순간들을 공유함으로써 그 과정에서 배우고 익히는 교육을 담고 있는 대전광역시교육청 가정형 위(Wee)센터의 주요 프로그램 중 하나이다.

대전시교육청 강의창 미래생활교육과장은 "이번 자람여정 캠프는 학생들의 삶에 어려움이 닥치더라도 굳건히 헤쳐나갈 수 있는 밑거름이 될 것"이라며 "우리 학생들이 건강하게 자람을 이룰 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>