본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

KCC-CJ제일제당, 안전하고 쾌적한 사업장 조성 '맞손'

이성민기자

입력2025.09.08 09:35

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사업장에 맞춤형 컬러환경 디자인 적용
"고기능성 도료 적용…내구성 향상도 기대"

KCC와 CJ제일제당이 안전하고 효율적인 사업장 작업 환경 조성을 위해 협력한다.


KCC와 CJ제일제당은 서울 서초구 KCC 컬러디자인센터에서 '색채 환경 디자인 개선을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 8일 밝혔다.

맹희재 KCC 디자인센터장(상무·왼쪽부터), 김태호 CJ제일제당 안전경영실장(부사장), 함성수 유통도료사업부장(상무)이 컬러 환경 디자인 개선 MOU 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. KCC

맹희재 KCC 디자인센터장(상무·왼쪽부터), 김태호 CJ제일제당 안전경영실장(부사장), 함성수 유통도료사업부장(상무)이 컬러 환경 디자인 개선 MOU 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. KCC

AD
원본보기 아이콘

이번 협약으로 양사는 ▲CJ제일제당의 안전문화 구축을 위한 컬러유니버설디자인(CUD) 매뉴얼 연구 및 제작 ▲제조 사업장 및 물류센터 내 산업재해 예방을 위한 맞춤형 CUD 적용 등 안전한 근무 환경을 조성하는 데 힘쓰기로 했다.


KCC는 CJ제일제당의 사업장 특성에 최적화된 CUD 매뉴얼을 제작하고, CJ제일제당 부산공장과 물류센터에 맞춤형 컬러 환경 디자인을 적용 후 전국 CJ 사업장으로 확대할 계획이다. 근로자의 안전에 대한 중요성을 일깨우는 한편 업무 효율을 높인 근무 환경을 조성해 나간다는 방침이다.


CUD는 성별, 연령, 색각 이상 여부와 관계없이 누구나 직관적으로 공간과 사물 정보를 인식할 수 있도록 설계된 컬러 디자인이다. 위험 구역과 작업 동선을 보다 명확히 구분해 보다 안전하고 효율적으로 일할 수 있도록 만들어졌다. KCC는 자사의 '센스탄','유니폭시' 등 고기능성 페인트로 컬러 디자인을 구현함으로써 시각적 효과와 함께 사업장 시설물 내구성 향상에도 기여할 것으로 기대하고 있다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린 올영 라운지[럭셔리월드] "70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

메르세데스-벤츠 회장 "한국, 정말 중요한 시장…11월 방한할 것"

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기