"올해의 디자인은?"…오늘의집, '디자인어워드 2025' 개최

6개 카테고리 수상작 공개

오늘의집은 오는 21일까지 '디자인어워드 2025'를 개최한다고 8일 밝혔다.

올해 처음 열리는 디자인어워드는 한 해를 대표하는 국내 디자인 브랜드와 제품을 한자리에서 만나볼 수 있는 자리다. '좋은 디자인이 우리의 일상을 특별하게 만들고, 새로운 영감을 준다'는 취지로 기획됐다.

이번 어워드는 총 6개 카테고리에서 브랜드와 제품이 선정됐다. 공간의 결을 바꾸는 '홈데코' 오브제, 공간의 표정을 완성하는 '조명', 집의 중심을 이루는 '가구', 요리의 순간을 특별하게 만드는 '주방' 오브제, 일상을 풍요롭게 하는 '라이프스타일' 아이템, 공간에 따뜻함과 감성을 더하는 '패브릭' 등 각 분야의 베스트 제품이 공개됐다.

오늘의집 '디자인어워드 2025' 이미지. 오늘의집

오늘의집은 플랫폼 사용자들의 취향과 행동 데이터를 분석해 '올해의 디자인 키워드'도 공개했다. 올해의 키워드는 ▲공간에서도 이어진 K열풍 ▲줏대 있는 실험주의 ▲손맛은 살아있다, 핸드크래프트템 ▲쇠테리어는 논스톱 진행중 등 4가지다. 이에 맞는 관련 상품들도 함께 선보인다. 향후 눈여겨볼 만한 '올해의 신인 브랜드'와 올해 오늘의집 바이너리샵 유저들에게 가장 많은 사랑을 받은 '올해의 베스트셀러'도 발표했다.

디자인어워드 2025에 선정된 브랜드의 제품을 만나볼 수 있도록 다양한 할인 코너도 마련했다. 단독 특가 상품을 선보이는 '오늘의 디자인 스페셜', 주 2회 엄선된 브랜드를 특별가로 제공하는 '셀렉트 브랜드 특가', 요일별 혜택을 제공하는 '오늘의 카테고리 PICK' 등이 대표적이다. 또한 매일 자정마다 금액대별 할인 쿠폰 4종을 선착순으로 발급한다.

어워드 개최를 기념한 라이브 방송도 진행된다. 이날 아고라이팅을 시작으로 9일 아르떼미데, 16일 레어로우, 17일 모온 등 총 4개 브랜드가 참여해 고객과 소통할 예정이다. 아울러 오늘의집 인스타그램과 유튜브 채널을 통해 10인의 심사위원들이 직접 엄선한 올해의 디자인 상품과 디자인에 담긴 이야기를 들려주는 개별 인터뷰도 만나볼 수 있다.

오늘의집 관계자는 "이번 디자인어워드 2025는 좋은 디자인이 가진 힘을 알리고 고객에게 새로운 영감을 전하고자 마련됐다"며 "앞으로도 뛰어난 국내 디자인 브랜드를 발굴해 고객에게 소개하는 오늘의집이 되겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



